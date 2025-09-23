ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 23 Eylül 2025 14:52
 ~ Son Güncelleme: 23 Eylül 2025 14:55
1 dk Okuma

İzmir’de 3 CHP’li belediyeye “çöp sorunu” incelemesi

Müfettişler, belediyelerden konuyla ilgili bilgi ve belge talep etti. İncelemenin ardından rapor hazırlanarak İçişleri Bakanlığı’na sunulacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

İzmir’de 3 CHP’li belediyeye “çöp sorunu” incelemesi

İçişleri Bakanlığı, İzmir’in Konak, Buca ve Karabağlar ilçelerinde yaşanan çöp sorunları nedeniyle üç CHP’li belediye hakkında inceleme başlattı.

Egedesonsöz’ün aktardığına göre, Bakanlık tarafından görevlendirilen Mülkiye Müfettişleri Mehmet Fatih Çelikel ve Doç. Dr. Ahmet Apan, söz konusu ilçelerde artan çöp yığınları ve moloz atıklarıyla ilgili kapsamlı bir inceleme yapacak.

Müfettişler, belediyelerden konuyla ilgili bilgi ve belge talep etti. İncelemenin ardından rapor hazırlanarak İçişleri Bakanlığı’na sunulacak.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
CHP chp'li belediyeler CHP'li belediyelere operasyon
