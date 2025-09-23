İzmir’de 3 CHP’li belediyeye “çöp sorunu” incelemesi

İçişleri Bakanlığı, İzmir’in Konak, Buca ve Karabağlar ilçelerinde yaşanan çöp sorunları nedeniyle üç CHP’li belediye hakkında inceleme başlattı.

Egedesonsöz’ün aktardığına göre, Bakanlık tarafından görevlendirilen Mülkiye Müfettişleri Mehmet Fatih Çelikel ve Doç. Dr. Ahmet Apan, söz konusu ilçelerde artan çöp yığınları ve moloz atıklarıyla ilgili kapsamlı bir inceleme yapacak.

Müfettişler, belediyelerden konuyla ilgili bilgi ve belge talep etti. İncelemenin ardından rapor hazırlanarak İçişleri Bakanlığı’na sunulacak.

(EMK)