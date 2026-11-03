İzmir’de 12 trans kadın gözaltında: “Hiçbir trans kadını yalnız bırakmayacağız”

İzmir’in Bornova ilçesinde 12 trans kadın, 3 Kasım sabahı düzenlenen ev baskınlarında gözaltına alındı.

Özgürlük İstiyoruz Kampanyası’nın açıklamasına göre kadınlar, “fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama” ile “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” iddiaları kapsamında gözaltına alındı. Soruşturma dosyasına kısıtlılık kararı getirildiği için kadınlara yöneltilen somut suçlamaların öğrenilemediği belirtildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ise operasyonun çok sayıda ihbar üzerine başlatılan bir soruşturma kapsamında gerçekleştirildiğini açıkladı.

“Devletin hedefinde doğrudan trans kimliği var”

Gözaltılara tepki gösteren Özgürlük İstiyoruz Kampanyası, son dönemde LGBTİ+’lara ve trans kadınlara yönelik düzenlenen operasyonları hatırlattı.

Kampanya, 12 Eylül’de başlayan “Ailem Güvende” operasyonlarının ardından 23 Ekim’de Ankara merkezli düzenlenen operasyonlarda da trans kadınların tutuklandığını belirterek şöyle dedi:

“12 Eylül ‘Ailem Güvende’ operasyonunun akabinde trans kadınlara yönelik bu saldırılar devletin hedefinde doğrudan trans kimliğinin olduğunu bir kez daha ortaya koydu.”

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Seks işçiliği vurgusu

Açıklamada, seks işçiliğinin Türkiye’de tek başına suç olmadığı belirtilerek transların çalışma ve yaşam haklarının hedef alındığı savunuldu.

“Seks işçiliği Türkiye’de kanunlarla yasaklanmamış, suç olmayan ve diğer tüm meslekler gibi işçileri koruyan güvencelere ihtiyaç duyan bir meslek” diyen kampanya, devletin “genel ahlak” gerekçesiyle transların yaşamlarına ve bedenlerine müdahale ettiğini belirtti.

“Bornova Sokak translarındır”

Özgürlük İstiyoruz Kampanyası, gözaltına alınan 12 trans kadının serbest bırakılmasını isteyerek açıklamasını şöyle tamamladı:

“LGBTİ+’lara yönelik bu saldırılara karşı birlikte direnmeye devam edeceğiz. Hiçbir trans kadını yalnız bırakmayacağız. Sürecin takipçisiyiz. Bornova Sokak translarındır! Her yer zindan, özgürlük istiyoruz!”

(NÖ)