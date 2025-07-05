İzmir yangınları kontrol altına alındı | Hatay, Dörtyol'da başladı

İzmir ve çevresinde 26 Haziran’dan bu yana süren orman yangınlarında 4 Temmuz Cuma günü itibarıyla aktif yangınların kontrol altına alındığı, çıkan yeni yangınlara da müdahele edildiği bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, X hesabından yaptığı açıklamada "İzmir Buca, Ödemiş, Bursa Yenişehir, Eskişehir Seyitgazi, Balıkesir Savaştepe, Kahramanmaraş Andırın, Çanakkale Çan yangınlarında kontrol sağlan[dığını], soğutma çalışmaları[nın sürdüğünü]" duyurdu.

"Hatay, Dörtyol'da yeni yangın"

Muğla Milas ve Manisa Saruhanlı'daki yangınların da büyük ölçüde kontrol altına alındığını duyuran Bakan Yumaklı, "Hatay Dörtyol'da 16:19'da çıkan yangına ekiplerimiz 16.30'da ilk müdahaleyi yapmıştır. Bu yangına 2 uçak, 8 helikopter ve kara unsurlarıyla müdahale edilmiştir, gece boyunca kontrol altına alınması için karadan yoğun mücadelemiz sürecektir." dedi.

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Dörtyol ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle Çökek, Pekmezci, Yahyalı, Konaklı, Fındık, Topraktaş, Karakese ve Payas Çağlalık mahallelerindeki bin 870 kişinin tahliye edildiği, yangın noktasına yakın alandaki bazı evlerin de boşaltıldığı bildirildi.



Yangına şu an itibariyle 1099 personel ve 404 araçla müdahale edildiği kaydedildi.

"Milas'ta iki yangından biri kontrol altında"

Milas'ta iki bölgede çıkan orman yangınlarından biri kontrol altına alındı.

Pınarcık Mahallesi'nin ardından Demirciler Mahallesi'ndeki ormanlık alandan da duman yükseldiği ihbarı üzerine, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 uçak, 6 helikopter, 29 arazöz ve su tankeri, 5 iş makinesi, 9 araç ve 139 personelin yanı sıra Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti.

Demirciler Mahallesi'ndeki yangın, ekiplerin havadan ve karadan yaptığı müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 4 hektar alan zarar gördü.

Pınarcık Mahallesi'nde çıkan yangına müdahale sürüyor.

Yangınların yayılım ve kontrolüyle ilgili bilgiler

■ Çeşme: 3 gün süren yangınla mücadele sonunda cuma sabahı Bakan Yumaklı, “Çeşme'deki yangın kontrol altına alındı” açıklamasını yaptı.

■ Ödemiş ve Buca: Yangınlar hala kontrol altına alınma aşamasında. Hava ve kara ekiplerinin yoğun müdahalesi sürüyor; Buca’da kaynak makinesi kıvılcımıyla başlayan yangın nedeniyle gece boyunca müdahale devam ediyor.

Toplamda İzmir’deki üç büyük yangına ek olarak Türkiye genelinde 7 yangın kontrol altına alındı, İzmir’deki yangınlar da bunlar arasında yer alıyor

Can ve mal Kayıpları

Ödemiş-Tosunlar: 81 yaşında yatalak hasta İbrahim Erkan hayatını kaybetti.

Aynı yangında dozer operatörü İbrahim Demir şehit öldü; bir şoför yaralandı.

Seferihisar’daki yangında 155 bina/110 konut ağır hasar gördü, yaklaşık 21 kişi duman vb. nedenlerle hastanelerde ayakta tedavi edildi.

Yangın riski uyarısı

bianet’in aktardığı “ö­nümüzdeki üç gün (1-3 Temmuz) yeni orman yangınları riski artıyor” uyarısında öngürüldüğü şekilde İzmir'de yeni yangınlar çıktı.

ÇOK KUVVETLİ RÜZGARLAR VE YÜKSEK SICAKLIKLAR Önümüzdeki üç gün yeni orman yangınları riski artıyor

30 Haziran–2 Temmuz arasında İzmir’de yeni yangınlar çıktı; Ödemiş, Buca, Çeşme ve Seferihisar bu kapsamda ilk günlerde öne çıkan yerleşim bölgeleri oldu.

Bu yeni yangınların tümü son birkaç gün içinde kontrol altına alındı. Çeşme tamamen kontrol altındayken, Ödemiş ve Buca için söndürme/soğutma çalışmaları hâlâ devam ediyor.

Yangınların gerisindeki küresel ısı artışı etkisi

Avrupa genelini etkileyen aşırı sıcak hava dalgası İzmir bölgesinde 5–10 °C üstü sıcaklık, düşük nem ve 40–50 km/s yüksek rüzgar hızı oluşturdu. Bunlar yangınların yayılmasını hızlandırdı.

Aynı dalga nedeniyle Türkiye genelinde 26 Haziran–4 Temmuz arasında 12 ilde 65 yangın çıktı; 44 şüpheli gözaltına alındı, 10’u tutuklandı.

Sonuç

Cuma itibarıyla İzmir ve çevresindeki orman yangınlarında büyüme durdurulmuş, Çeşme tamamen kontrol altına alınmış ve Ödemiş ile Buca’da etkin söndürme/soğutma çalışmaları sürdürülüyor. Haftanın başındaki “3 günlük yangın riski” uyarısı kapsamında çıkan yangınlara müdahale edildi ve çoğu kontrol altına alındı.

(AEK)