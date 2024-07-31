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Yayın Tarihi: 31 Temmuz 2024 08:54
 ~ Son Güncelleme: 31 Temmuz 2024 08:55
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İzmir ve Maraş’ta orman yangını

Orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İzmir ve Maraş’ta orman yangını

İzmir'in Urla ilçesindeki Yağcılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Orman Genel Müdürlüğüne ait 4 uçak, 12 helikopter, 36 arazöz, 10 su ikmal aracı, 4 dozer ve 8 yer ekibi yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor.

Rüzgarın etkili olduğu bölgedeki 11 ev tahliye edildi. Papaz Koyu'na yakın alandaki 7 karavan çekildi, çadırda kalanlar Sahil Güvenlik botlarıyla uzaklaştırıldı.

“Maraş’ta yaklaşık 50 hektar alan zarar gördü”

Maraş'ın Onikişubat ilçesindeki Yenidemir Mahallesi kırsalında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince yangına 5 helikopter, 2 uçak, 1 İHA, 16 arazöz, 5 su tankı, 3 ilk müdahale aracı, 12 iş makinesi, 6 itfaiye aracı ve 30'u gönüllü 225 personelle müdahale ediliyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışması sürüyor. Jandarma ekipleri, vatandaşların bölgeye girişine izin vermiyor. Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de yangının söndürülmesi için yürütülen çalışmalara destek veriyor.

Maraş Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı, “5 hektarı tarım arazisi olmak üzere yaklaşık 50 hektar alan zarar gördü” açıklamasını yaptı.

(AS)

orman yangınları
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