İzmir ve Balıkesir'deki orman yangınları kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'in Selçuk ilçesindeki yangın kriz merkezinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bakan Yumaklı, İzmir Selçuk ve Menderes ile Balıkesir Susurluk’ta dün (29 Haziran) öğle saatlerinde başlayan orman yangınlarının kontrol altına alındığını açıkladı.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, gelecek hafta Ege Bölgesi için çok yoğun ve şiddetli rüzgar uyarısının yapıldığını aktaran Yumaklı, hava sıcaklıklarının da yükseldiğini, herkesin konuya duyarlı olması gerektiğini belirtti.

Yumaklı, Menderes'te yaklaşık 150, Selçuk'ta da 350 hektarlık alanın yangından etkilendiğini dile getirerek, tamamen söndürme çalışmaları bittiğinde yangında ne kadarlık bir alanın hasar gördüğünün tespitinin yapılacağını söyledi.

Fotoğraf: Anadolu Ajansı

“Can kaybı ve yaralanma yok”

Kontrol altına alınan yangınlarda görev alan herkese teşekkür eden Bakan Yumaklı, şunları kaydetti:

“Bu süreç içerisinde vatandaşlarımız için çok şükür ki can kaybı, yaralanma ya da sağlık sorunu oluşturacak herhangi bir unsur oluşmadı. Ancak hep söylüyoruz bu hayatı sadece insanlar olarak biz yaşamıyoruz. Bu dünyayı paylaştığımız, bu ekosistemdeki varlıklar maalesef bu yangınlarla birlikte etkileniyorlar, yok oluyorlar. Dolayısıyla o bölümdeki şeyleri herkesin anlayışına, vicdanına ve insafına bırakıyorum. Çok şükür ki yanan herhangi bir ev, tesis yok. Yani bu da bu şekilde atlatılmış oldu. Üzerine basa basa, altını çize çize tekrar ifade etmek istiyorum, yangın oluşturacak çok basit, küçücük bir ateşin bile çok büyük sonuçlarının olabileceğini lütfen unutmayalım.”

Mesire yerlerinde belirtilen kurallara uyulmasını isteyen Yumaklı, girişi risk sebebiyle yasaklanmış olan alanlara girilmemesi gerektiğini, insanların üzerine düşeni yapması halinde herhangi bir sorun olmayacağını vurguladı.

Fotoğraf: Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü

“Yangının çıkış sebebi henüz tespit edilmedi”

Yumaklı, Türkiye'deki diğer illerde de şu anda aktif herhangi bir yangın olmadığını aktararak, her gün çıkan yaklaşık 30 ya da 40 yangının içerisinde üst risk grubu olarak nitelendirdikleri 8 ila 10 yangının olduğunu ve bu anlamda erken müdahalenin önem taşıdığını ifade etti.

Bakan Yumaklı, Selçuk'taki yangının çıkış sebebinin henüz tespit edilmediğini sözlerine ekledi.

Yumaklı, açıklamanın ardından İzmir Valisi Süleyman Elban ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ile devam eden çalışmalarla ilgili görüştü.

(VC)