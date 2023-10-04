İzmir Uluslararası Mülteci Film Festivali başladı

Halkların Köprüsü Derneği tarafından ilki 2019’da yapılan İzmir Uluslararası Mülteci Film Festivali’nin üçüncüsü başladı.

8 Ekim’e kadar devam edecek festivalde, dünyanın dört bir yanından mültecilerin hikayeleri yer alıyor. 25 değişik ülkede çekilmiş 43 filmden oluşan seçkide; kısa, orta ve uzun metrajlı kurmaca, belgesel ve animasyon filmler 5 gün boyunca Institut Français’de gösterilecek. Daha önceki festivallerde olduğu gibi, bu sene de filmlerin yönetmen ve oyuncularından oluşan konuklar katılacak. Filmlerden sonra izleyicilerle söyleşiler gerçekleştirilecek.

Programda, mülteci olmanın yanı sıra aynı zamanda kadın veya LGBTİ+ mültecilerin yaşadıkları zorlukları anlatan filmler de yer alıyor. Ayrıca milyonlarca insanı hem ülke içinde hem de ülke dışında göçe zorlayan Ukrayna İşgalinin yol açtığı sonuçları anlatan filmler de programda ön plana çıkıyor.

Gösterimlerin ücretsiz olduğu festival kapsamında Halkların Köprüsü Derneği gönüllülerinin sahada çektikleri fotoğraflardan oluşan sergi Institut Français’de izlenebilir. Bunun yanı sıra Gülizar Kılıç ve Tima Mansour resimlerinden oluşan sergi de 4-15 Ekim tarihleri arasında İzmir Sanat’ta ziyarete açık olacak. Festival, 8 Ekim günü saat 19.30’da Ahmed Adnan Saygun Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan Halkların Korosu ve ardından Bajar’ın sahne alacağı konserle sona erecek. (AÖ)