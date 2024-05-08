İzmir PURMO’da grev kararı

İzmir Kemalpaşa'daki metal fabrikası Purmo Group ile Birleşik Metal İş Sendikası arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı.İşçiler greve başladı.

"Üyelerimizin beklentileirni karşılayın"

21 ülke için üretim yapan Finlandiya sermayeli Purmo Group yönetiminin işçilere sefalet ücreti önerdiğini söyleyen Birleşik Metal İş Sendikası, şu açıklamayı yaptı:

“İzmir Kemalpaşa’da kurulu Purmo Group işyeri sendikamızın 2007 yılında beri örgütlü olduğu; Finlandiya sermayeli, dünya genelinde 21 ülkede 3 binden fazla çalışanı olan, birçok ülkeye ihracat yapan uluslararası bir şirkettir. Sendikamız, bu yılın başında imzalanan MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi başta olmak üzere, yurdun dört bir yanında imzaladığı başarılı toplu iş sözleşmeleriyle metal işçilerinin yaşadığı kayıpları bir nebze olsun telafi edecek önemli kazanımlar elde etti."

"Purmo işçilerini de enflasyona ezdirmeyecek bir toplu sözleşme taslağı hazırladık. Teklifimizde işçilerin mevcut ücretlerine birinci altı ay için yüzde 120 zam yapılmasını önerdik. Purmo işverenleri ise sendikamıza işçilerin en temel ihtiyaçlarını karşılamaya bile yetmeyecek, aldatıcı enflasyon rakamlarının dahi altında kalan bir ücret teklifi verdi.”

“Birleşik Metal İşçileri Sendikası olarak bundan tam 2 ay önce Ege Serbest Bölgesi’nde 12 gün süren ve önemli bir zaferle taçlandırdığımız Gates grevimizi gerçekleştirdik. Bugün de Kemalpaşa’da Purmo işvereninin, üyelerimizin beklentilerini ve taleplerini karşılamayan toplu sözleşme teklifine karşı grev pankartımızı coşkuyla asıyoruz."

"Bugün başlattığımız grevimiz, taleplerimiz karşılanana kadar devam edecek. Tüm sınıf dostlarımızı Purmo işçilerinin haklı mücadelesiyle, grevimizle dayanışmaya çağırıyoruz."

(EMK)