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EKOLOJİ
Yayın Tarihi: 3 Temmuz 2025 15:35
 ~ Son Güncelleme: 3 Temmuz 2025 15:42
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İzmir Ödemiş’te orman yangını: Bir kişi hayatını kaybetti

İzmir’in Ödemiş ilçesindeki ormanlık alanda dün çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İzmir Ödemiş’te orman yangını: Bir kişi hayatını kaybetti
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

İzmir’in Ödemiş ilçesine bağlı Tosunlar Mahallesi Manastır mevkisinde başlayan ve yerleşim yerlerine sıçrayan yangını kontrol altına alma çalışmaları gece de devam etti.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, havanın aydınlanmasıyla hava unsurları da alevlerle mücadeleye destek verdi.

Çalışmalar, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 9 helikopter, 35 arazöz, 9 su ikmal aracı ve 4 dozer ile yürütülüyor.

Tosunlar ve Suçıktı mahallelerinin ardından Köseler Mahallesi de tedbir amacıyla tahliye edildi. Tosunlar Mahallesi’nde birçok ev zarar gördü.

Bir kişi hayatını kaybetti

Suçıktı Mahallesi’nde alevler 81 yaşındaki İbrahim Erkan’ın evine sıçradı. Evde yalnız olan yatalak Erkan yangında hayatını kaybetti.

Ödemiş’in Tosunlar Mahallesi Manastır mevkisindeki ormanlık alanda dün yangın çıkmış, ihbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edilmişti. Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangın, Suçıktı Mahallesi’ne ulaşmış, Tosunlar ve Suçıktı mahalleleri tedbir amaçlı tahliye edilmişti.

Orman yangınlarında insanların rolü

Türkiye'deki orman yangınlarına dair yapılan araştırmalar, bu yangınların büyük bir kısmında insan faaliyetlerinin önemli bir rol oynadığını gösteriyor. Özellikle son yıllarda artan yangınların birçoğu insan kaynaklı hatalardan ya da kasıtlı eylemlerden kaynaklanıyor.

Araştırmalara göre, yangınların yüzde 90’ından fazlası insan kaynaklı. Bu oran, dikkatsizce atılan sigara izmaritleri, anız yakma, elektrik hatlarından kaynaklanan kıvılcımlar gibi nedenlerle ortaya çıkıyor. Ayrıca, kasıtlı orman tahribatı ve yapılaşma için çıkarılan yangınlar bu durumu daha da kötüleştiriyor.

Türkiye Ormancılar Derneği'nin (TOD) 2023 yılında yayımladığı rapora göre, insan kaynaklı yangınların başlıca nedenleri arasında piknik ateşleri, tarla temizleme ve izinsiz yapılaşma gibi faaliyetler bulunuyor. TOD, raporunda yangınların büyük bir kısmının insan hatasından kaynaklandığını vurgularken, yangınların yayılma hızının ise iklim krizi nedeniyle arttığını belirtiyor.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
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