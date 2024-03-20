İzmir Newroz'undan sonra altı kişiye tutuklama

İzmir’de 17 Mart’taki Newroz kutlamaları sonrası, 18 Mart Pazartesi günü sabah erken saatlerinde evlerine yapılan baskınlarla gözaltına alınan 35 kişi, dün (19 Mart) savcılığa çıkarıldı.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, savcılığa sevk edilen 35 kişiden altısı tutuklama, 29’u ise adli kontrol talebi ile mahkemeye sevk edildi.

Mahkemeye sevk edilen altı kişi “örgüt propagandası” iddiası ile tutuklanırken 29 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. (TY)