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Yayın Tarihi: 20 Mart 2024 09:40
 ~ Son Güncelleme: 20 Mart 2024 09:40
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İzmir Newroz'undan sonra altı kişiye tutuklama

İzmir'de gözaltına alınan 35 kişiden altısı “örgüt propagandası” iddiasıyla tutuklanırken, 29 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
İzmir Newroz'undan sonra altı kişiye tutuklama
Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

İzmir’de 17 Mart’taki Newroz kutlamaları sonrası, 18 Mart Pazartesi günü sabah erken saatlerinde evlerine yapılan baskınlarla gözaltına alınan 35 kişi, dün (19 Mart) savcılığa çıkarıldı.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, savcılığa sevk edilen 35 kişiden altısı tutuklama, 29’u ise adli kontrol talebi ile mahkemeye sevk edildi. 

Mahkemeye sevk edilen altı kişi “örgüt propagandası” iddiası ile tutuklanırken 29 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. (TY)

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