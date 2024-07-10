İzmir Mülteci Dayanışma Platformu: Göç politikalarında insani çözümler geliştirilsin

İzmir Mülteci Dayanışma Platformu, mültecilere yönelik saldırılara ilişkin İnsan Hakları Derneği (İHD) İzmir Şubesi'nde basın toplantısı düzenledi.

Açıklamayı yapan İzmir Mülteci Dayanışma Platformu üyesi Beydağ Tıraş Öneri, 30 Haziran'da Kayseri'de bir çocuğun Suriyeli bir erkeğin cinsel istismara maruz bırakılması üzerine başlatılan ırkçı saldırıların hafta boyunca birçok kentte sürdüğünü hatırlattı.

Saldırıların kent kent yayıldığı belirten Tıraş- Öneri, Antalya Serik’te ırkçı saldırı sonucu 17 yaşındaki Suriyeli Ahmed Hamdan Al Naif’in öldürüldüğünü söyledi.

İHD’den Kayseri raporu: Saldırılar organize

Tıraş-Öneri, mültecilerin linç saldırılarının ardından evlerine kapanmak zorunda kaldığını belirtti ve yeni saldırılar yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması için çağrı yaptı.

Mültecilere yönelik saldırıların sorumlusunun siyasilerin ırkçı söylemleri olduğunu belirten Tıraş-Öneri, şöyle devam etti:

“13 yıldır daha da belirginleşen pragmatist göç siyaseti, ağır emek sömürüsü çarkına sürüklenen mültecileri ırkçı çıkar gruplarının önüne savunmasız bir şekilde bırakıyor.

“2014, 2016 ve 2019’da mültecilere yönelik gerçekleşen linç dalgalarını düşününce, dördüncü büyük linç dalgasından endişe duyuyoruz ve önlem alınması için yetkilileri uyarıyoruz.

“Suça karışan kişi ya da kişilerin hukuk önünde cezalandırılmasını istiyoruz. Saldırılar sırasında ev, işyeri ve araçlarda meydana gelen maddi zararlar tazmin edilmeli. Nefret suçları cezasız kalmamalı, yeni saldırılara yol verecek cezasızlık politikası son bulmalı ve göç politikalarında insani ve kalıcı çözümler geliştirmelidir. Irkçılığa karşı mültecilerin yanındayız, birlikte mücadele ediyoruz.”

Kayseri'de Suriyelilere saldırı ve sonrası

(RT)