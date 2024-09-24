İzmir Körfezi'nde balık ölümleri sürüyor

İzmir Körfezi'nde kötü koku ve balık ölümleri devam ediyor.
Bayraklı ilçesi Turan Sahili'ne 20 Ağustos'ta ölü balıkların vurması ve kötü koku sorununun ortaya çıkması sonrası kirlilik kaynağının tespiti ve önüne geçilmesi için başlatılan çalışmalar sürüyor.
Çalışmalara rağmen, Konak ilçesindeki Pasaport iskelesi önlerinde denizin rengi bugün de kahverengiye döndü ve ölü balıklar bulundu.
Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, kötü kokunun da hissedildiği bölgede İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri temizlik çalışması başlattı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne çevre cezası
İzleme önerisi: Körfez
Emre Yeksan’ın 2017 yapımı Körfez (The Gulf) filmi, İstanbul ve İzmir gibi büyük kentlerdeki modern yaşamla olan hesaplaşmayı ele alan bir drama.
Film, ana karakter Selim’in, varoluşsal sorunlarını, geçmişle yüzleşme ve kişisel dönüşüm sürecini konu alıyor. Filmde, Selim’in eşinden boşanmasının ardından ailesinin yanına İzmir’e dönmesiyle hikâye derinleşiyor.
Ancak Selim'in dönüşüyle İzmir'de beklenmedik bir çevresel felaket yaşanıyor: Körfez’deki patlama sonrası yayılan kötü bir koku, kenti sarmalıyor. Bu felaket, film boyunca toplumsal ve kişisel çöküşün sembolü olarak kullanılıyor. (TY)