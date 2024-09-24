İzmir Körfezi'nde balık ölümleri sürüyor

İzmir Körfezi'nde kötü koku ve balık ölümleri devam ediyor.

Bayraklı ilçesi Turan Sahili'ne 20 Ağustos'ta ölü balıkların vurması ve kötü koku sorununun ortaya çıkması sonrası kirlilik kaynağının tespiti ve önüne geçilmesi için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir Körfezi'ndeki kirlilik ve balık ölümleri nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne 10 Eylül’de 1 milyon 858 bin lira para cezası vermişti.

Çalışmalara rağmen, Konak ilçesindeki Pasaport iskelesi önlerinde denizin rengi bugün de kahverengiye döndü ve ölü balıklar bulundu.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, kötü kokunun da hissedildiği bölgede İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri temizlik çalışması başlattı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne çevre cezası