ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
EKOLOJİ
Yayın Tarihi: 24 Eylül 2024 10:39
 ~ Son Güncelleme: 24 Eylül 2024 10:42
1 dk Okuma

İzmir Körfezi'nde balık ölümleri sürüyor

Konak ilçesindeki Pasaport iskelesi önlerinde deniz renginin kahverengiye dönmesi üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri temizlik çalışması başlattı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İzmir Körfezi'nde balık ölümleri sürüyor
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

İzmir Körfezi'nde kötü koku ve balık ölümleri devam ediyor.

Bayraklı ilçesi Turan Sahili'ne 20 Ağustos'ta ölü balıkların vurması ve kötü koku sorununun ortaya çıkması sonrası kirlilik kaynağının tespiti ve önüne geçilmesi için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir Körfezi'ndeki kirlilik ve balık ölümleri nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne 10 Eylül’de 1 milyon 858 bin lira para cezası vermişti.

Çalışmalara rağmen, Konak ilçesindeki Pasaport iskelesi önlerinde denizin rengi bugün de kahverengiye döndü ve ölü balıklar bulundu.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, kötü kokunun da hissedildiği bölgede İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri temizlik çalışması başlattı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne çevre cezası
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne çevre cezası
10 Eylül 2024

İzleme önerisi: Körfez

Emre Yeksan’ın 2017 yapımı Körfez (The Gulf) filmi, İstanbul ve İzmir gibi büyük kentlerdeki modern yaşamla olan hesaplaşmayı ele alan bir drama.

Film, ana karakter Selim’in, varoluşsal sorunlarını, geçmişle yüzleşme ve kişisel dönüşüm sürecini konu alıyor. Filmde, Selim’in eşinden boşanmasının ardından ailesinin yanına İzmir’e dönmesiyle hikâye derinleşiyor.

Ancak Selim'in dönüşüyle İzmir'de beklenmedik bir çevresel felaket yaşanıyor: Körfez’deki patlama sonrası yayılan kötü bir koku, kenti sarmalıyor. Bu felaket, film boyunca toplumsal ve kişisel çöküşün sembolü olarak kullanılıyor. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
İzmir Körfezi İzmir Büyükşehir Belediyesi balık ölümleri deniz kirliliği
ilgili haberler
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne çevre cezası
10 Eylül 2024
/haber/izmir-buyuksehir-belediyesi-ne-cevre-cezasi-299475
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne çevre cezası
10 Eylül 2024
/haber/izmir-buyuksehir-belediyesi-ne-cevre-cezasi-299475
Sayfa Başına Git