İzmir Kitap Fuarı’nda ‘Türlerin Kökeni’ kitabına mermi yerleştirildi

İzmir’de 17-26 Ekim 2025 tarihleri arasında düzenlenen kitap fuarında, Livera Yayınevi standında bilimkurgu yazarı Kim Bo-young’un “Türlerin Kökeni” adlı kitabının içine tabanca mermisi yerleştirildi.

Yayınevi yetkilileri, saldırının kim veya kimler tarafından, hangi gerekçeyle gerçekleştirildiğinin henüz bilinmediğini belirtti.

Olayın savcılığa bildirildiğini ve olaya dair suç duyurusunda bulunduklarını açıklayan yayınevi, yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“Livera Yayınevi’ne yöneltilen bu tehdit içerikli eylemin kimler tarafından, hangi saiklerle gerçekleştirildiğini henüz bilmiyoruz. Şimdilik bildiğimiz tek şey özgür, sansürsüz ve eleştirel yayıncılığa aynı şekilde devam edecek olduğumuz. Bu saldırıyı münferit bir olay olarak görmüyor, tüm kültür üreticilerine, yayınevi ve düşünce emekçilerine yapılmış bir saldırı olarak kabul ediyor ve bu süreçte bizi destekleyen herkese şimdiden teşekkür ediyoruz.”

Kitabın arka kapağından:

Bir varlığı canlı kılan şey nedir? Özgür irade var mıdır? Sevmek öğrenilen bir davranış mıdır, yoksa evrimin bir armağanı mı?

Robotların egemenliğinde şekillenen bir dünyada, organik biyoloji öğrencisi robot Kay Histion bu soruların cevabını ararken “insan” adını verdiği organik varlıkları yaratır. Fakat robotlar üzerinde ilahi etkiler bırakan bu varlıklar sevgi, bağlılık ve itaate dayalı yeni bir düzenin de habercisidir: Yaratıcı insanlar, kendi yaratıcıları olan robotları köleleştirme tehdidini de içlerinde barındırırlar. İnsanların yokluğunda varlıklarını özgürce sürdüren robotlar, insanlarla birlikte kendilerini aşmaya zorlanırlar. Bu insani tehdidin yol açtığı zorlanma, yaşama dair çok önemli bir bilgiyi hem insanların hem de robotların kulağına fısıldar: Yaşam sadece var olmak değil, birlikte var olmanın yollarını aramaktır.

Kore bilimkurgusunun öncü ismi ve Amerikan Ulusal Kitap Ödülü’ne aday gösterilen ilk Koreli yazar Kim Bo-young, yirmi üç yılda tamamladığı bu kitapta evrimsel biyolojiyi yapay zekâ etiğiyle harmanlayarak yaşam, bilinç, inanç ve iktidar kavramlarını yerinden eden bir anlatı sunuyor. Robotlarla insanların konumlarını iç içe geçirerek altüst eden Türlerin Kökeni, geleceğe ait bu hikâyelerle, bizi özgürlük ve eşitlik gibi kadim sorunlar üzerine düşünmeye davet ediyor.