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Yayın Tarihi: 16 Ağustos 2024 13:27
 ~ Son Güncelleme: 16 Ağustos 2024 17:16
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İzmir Karşıyaka'daki orman yangını sanayi sitesine sıçradı

Rüzgârın etkisiyle büyüyen orman yangınına havadan ve karadan müdahaleye devam ediliyor.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
İzmir Karşıyaka'daki orman yangını sanayi sitesine sıçradı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

İzmir’in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Karatepe mevkiinde dün (15 Ağustos) akşam saatlerinde çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Havanın aydınlanmasıyla birlikte ekipler yangına havadan da müdahale etmeye başladı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, kuvvetli rüzgârın etkisiyle büyüyen yangına 4 uçak, 5 helikopter, 19 arazöz, 4 su ikmal aracı, 2 dozer ve 4 yer ekibi ile müdahale ediliyor.

Alevler, öğleden sonra Örnekköy Sanayi Sitesi'ne kadar ulaştı. Yangın, buradaki geri dönüşüm fabrikası, mermer, kablo, ahşap işletmeler, mobilya atölyesi gibi birçok dükkâna sıçradı.

Ev ve araçlar zarar gördü

Öğleden sonra rüzgârın şiddetinin azalmasıyla birlikte hava araçları yeniden çalışmaya başladı. Helikopter ve uçaklar, yoğun olarak alevlerin bulunduğu alana su bırakıyor.

Yangın hâlâ Karşıyaka, Bayraklı ve Çiğli ilçesi sınırlarındaki ormanlık alanlar ile bazı yerleşim yeri ve sanayi sitesinde sürüyor. Şehrin birçok noktasından yoğun duman görülürken, ormanlık alanlara yakın bölgelerdeki bazı ev ve araçlar, sıçrayan yangın nedeniyle zarar gördü. 

Bazı yolların trafiğe kapatıldığı kentteki yangın söndürme çalışmalarına, orman ekiplerinin yanı sıra belediyeler, polis, AFAD, jandarma personeli de araçlarıyla destek veriyor.

Hayvanlar tahliye edildi

Öte yandan, yangın Örnekköy Geçici Köpek Bakım Evi'ne yaklaştığı için Karşıyaka Belediyesi, barınaktaki hayvanları tahliye etti.

Belediye, Celal Üner Bakımevi'ndeki hayvanların tahliyesinin de tamamlandığını ve tüm hayvanları Büyükşehir Belediyesi PAKO Sokak Hayvanları Sosyal Yaşam Kampüsü’ne yerleştirdiklerini açıkladı. (TY)

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