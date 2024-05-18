İzmir, İstanbul ve Manisa’da 18 tutuklama

İzmir, İstanbul ve Manisa’da 15-16 Mayıs’ta çeşitli gerekçelerle düzenlenen ev baskınlarıyla gözaltına alınan 44 kişiden 18’i tutuklandı.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Abdullah Zeydan’a mazbata verilmemesi üzerine 2-3 Nisan 2024’te düzenlenen protestolar gerekçesiyle İzmir’de 15 Mayıs’ta yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan 16 kişi, emniyet sorgularının ardından dün (17 Mayıs) adliyeye sevk edildi.

Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP), Türkiye İşçi Partisi (TİP), Sosyalist Mücadele İnisiyatifi, Yeni Demokrat Gençlik, Halkevleri üyelerinin de aralarında olduğu 16 kişiye, Van protestolarına katıldıkları gerekçesiyle “Gösteri ve yürüyüşler kanununa muhalefet” ve “Görevi yaptırmamak için direnme” suçlamaları yöneltildi.

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İzmir’de dokuz tutuklama

Savcı, Erkan Gökber’in adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına, 15 kişinin ise tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmesine karar verdi.

Tutuklama talebiyle sevk edilen isimlerden Arda Duvarcı, Azat Kunur, Nazif Çakır, Nilüfer Yıldız, Samet Sağnıç, Serdar Aktürk, Selman Yağmağan, Sezgin Zevkibol ve Serhat Çukurçam, “Gösteri ve yürüyüşler kanununa muhalefet” ve “Görevi yaptırmamak için direnme” suçlamasıyla tutuklandı.

Tuğçe Kızıldemir, Elif Yerlikaya, Berfin Büyükertaş, Mehmet Kasar, Sedanur Parmaksız ve Sude Timagur ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adliye önünde protesto

Karar sonrası siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri ve gençlik örgütleri adliye önünde açıklama yaptı.

“Van iradesine sahip çıkmak suç değildir. Gözaltılar, tutuklamalar, baskılar bizi yıldıramaz” pankartının açıldığı eylemde, “Faşizme karşı omuz omuza” ve “Devrimci tutsaklar onurumuzdur” sloganları atıldı.

Serbest bırakılan isimlerden Tuğçe Kızıldemir, gözaltı süresince açlık grevi yaptıklarını ve bir arkadaşlarının çıplak aramaya maruz bırakıldığını belirterek şöyle konuştu:

“Bu kadar aleni bir şekilde devrimcilere taciz ve işkence uygulandı. Arkadaşlarımız tutuklandı. 2 Nisan günü Van halkına İzmir’den ses verdik ve polisin saldırısına maruz kalmamıza rağmen arkadaşlarımız tutuklandı. Van halkının iradesini ve direnişini sahipleniyoruz. Van halkının zaferini tutuklamalarla yıpratamazsınız. Devrimci tutsaklar onurumuzdur.”

“Görüntüler izlenmemiş”

“Bu gözaltılar hukuk derslerinde okutulacak seviyeye ulaştı” diyen avukat Sena Yazıbağlı, dosyadaki görüntülerin izlenmediğini gördüklerini ve bunu tutanak altına aldıklarını söyledi.

Avukat Yazıbağlı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz o görüntüleri izlediğimizde hiçbir uyarı yapılmadan müvekkillerimizin ablukaya alındığını gördük. Dolayısıyla esas hukuksuzluğun burada olduğunu söyledik. Polise mukavemet ile ilgili iki polis şikayetçiydi. Birisi basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek bir durumdaydı, diğerinin ise parmağının kırıldığı iddia ediliyordu. Ancak buna dair hiçbir görüntü yoktu. Buradan çıkan kararların siyasi olduğunun farkındayız.”

İstanbul’da altı tutuklama

İstanbul’da 15 Mayıs’ta yapılan ev baskınlarında Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) PM üyesi Ünal Yusufoğlu, Marmara Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Dayanışma Derneği (MATUHAYDER) yöneticileri ile çok sayıda partilinin de aralarında olduğu 20 kişi “örgütün siyasal alanı içerisinde yer alma” iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan 20 kişiden 10’u, Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’nde savcılık sorgularının ardından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 10 kişiden altısı tutuklanırken, dört kişi de “adli kontrol şartı” ile serbest bırakıldı. Tutuklananların isimleri şöyle: Alamettin Demir, Çetin Demir, Fikri Baş, Filiz Aydın, İbrahim Elban, Yaşar Gökdemir.

Manisa’da üç tutuklama

16 Mayıs’ta Manisa’nın Turgutlu ilçesinde gözaltına alınan sekiz kişi de Emniyet ifadelerinin ardından dün (17 Mayıs) adliyeye sevk edildi.

Yerel seçim döneminde seçim aracından “Beritan” isimli Kürtçe şarkıyı çaldıkları için “örgüt propagandası yapmak” suçlaması yöneltilen sekiz kişi, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Sulh Ceza Hakimliği, Hayri Söylemez, Işık söylemez ve Ahmet Akan hakkında tutuklama kararı verdi. 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(VC)