İzmir, İstanbul ve Ankara’da hasta mahpuslar için eylem

İnsan hakları savunucuları, hasta mahpusların durumuna dikkat çekmek amacıyla İzmir, İstanbul ve Ankara’da eylem yaptı. Sağlık hakkının tanınmasını ve ağır hasta mahpusların serbest bırakılmasını talep etti.

İzmir

MA'nın haberine göre, İnsan Hakları Derneği (İHD) İzmir Şubesi, iki haftada bir düzenlediği oturma eylemini Konak Eski Sümerbank önünde sürdürdü. “Hasta mahpuslar ölüyor. Susma suça ortak olma” pankartı açılan açıklamada basın metnini İHD İzmir Şubesi Eşbaşkanı Zilan Gümüş okudu.

Gümüş, Şakran Kadın Kapalı Cezaevi’nde tutulan Esmer Avaz ile Batman Beşiri T Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan Mehmet Emin Çam’ın sağlık durumuna dikkat çekti.

Avaz’ın bel ve boyun fıtığı, rahim ve bağırsak iltihabı, göğüste kist, ayaklarda yanık ve yürüme güçlüğü yaşadığını; tek başına yaşamını sürdürmekte zorlandığını ifade etti. Çam’ın beyninin sağ tarafında tümör bulunduğunu, ömür boyu kan sulandırıcı kullanmak zorunda kaldığını ve son dönemde baş ağrılarının şiddetlendiğini, tümörün büyüdüğünü aktardı.

Gümüş, her iki mahpusun sağlık durumunun ağırlaştığını belirterek tam teşekküllü ve bağımsız hastanelere sevk edilmeleri, kapsamlı sağlık kurulu raporu düzenlenmesi ve hayati risk nedeniyle infazlarının ivedilikle durdurulması çağrısı yaptı. Hasta mahpusların yaşam ve tedavi hakkı güvence altına alınıncaya kadar mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi.

İstanbul

İHD İstanbul Şubesi Hapishaneler Komisyonu, “F Oturması” eyleminin 727’ncisini Beyoğlu’ndaki dernek binası önünde yaptı. Açıklamada, Marmara 5 No'lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nde tutulan 70 yaşındaki ağır hasta mahpus Mehmet Edip Taşar’ın sağlık durumu gündeme getirildi. “Tedavi haktır engellenemez” ve “Hasta mahpus Mehmet Edip Taşar serbest bırakılsın” pankartları taşındı. Basın metnini İHD üyesi Memik Horuz okudu.

Horuz, iki kez kalp krizi geçiren Taşar’ın kalp yetmezliği, ritim bozukluğu, hipertansiyon, diyabet, prostat, görme kaybı ve uykusuzluk sorunları yaşadığını aktardı. Taşar’ın tekerlekli sandalye kullandığını, öz bakımını tek başına karşılayamadığını, 19 anjiyo geçirdiğini ve 8 damarına stent takıldığını belirtti. Kalbinin yüzde 30 kapasiteyle çalıştığını, yeni bir kriz riski taşıdığını ifade etti. Görme kaybını durdurmak için önerilen ameliyatın hapishane koşulları nedeniyle yapılamadığını, ciddi kilo kaybı yaşadığını ve temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını söyledi.

Horuz, Taşar’ın ağır ve kronik hastalıklarına rağmen tahliye edilmediğini vurguladı ve yetkilileri sorumluluk almaya çağırdı.

Ankara

Hasta Mahpuslara Özgürlük İnisiyatifi, eylemlerinin 599’uncu haftasında Sakarya Caddesi’nde basın açıklaması gerçekleştirdi. İnisiyatif, bu hafta Silivri Marmara Cezaevi’nde tutulan Tayfun Kahraman’ın durumunu gündeme taşıdı.

Açıklamayı okuyan İHD Ankara Şubesi üyesi Barış Barışık, cezaevlerinde bin 412 hasta mahpus bulunduğunu, bunların 355’inin ağır hasta, 230’unun ise tek başına yaşamını sürdüremeyecek durumda olduğunu belirtti.

Barışık, Kahraman’ın MS hastalığı nedeniyle bir bacağında güç kaybı yaşadığını, yürürken topalladığını ve yoğun ağrı çektiğini söyledi. Hastalığın ilerlemesi halinde felç riskinin bulunduğunu, cezaevi koşullarının hastalığı ağırlaştırabileceğini ifade etti. Anayasa Mahkemesi’nin 31 Temmuz’da hak ihlali kararı verdiğini hatırlatan Barışık, kararın uygulanmadığını ve tahliye gerçekleşmediğini dile getirdi.

Barışık, cezaevlerindeki hak ihlallerini kamuoyuna taşımayı sürdüreceklerini vurguladı.

“Hasta mahpuslar Tenzile Acar ve Emin Aladağ tahliye edilsin”

(EMK)