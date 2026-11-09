ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 09.11.2026 12:42 9 Kasım 2026 12:42
 ~  SG: Son Güncelleme: 09.11.2026 13:12 9 Kasım 2026 13:12
Okuma Okuma:  1 dakika

İzmir, İstanbul ve Adana’da sosyalistler gözaltına alındı

Gözaltıları sosyal medya hesabından duyuran SMİ, açıklamasında siyasi baskılara teslim olmayacaklarını belirterek gözaltına alınanların derhal serbest bırakılmasını istedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İzmir, İstanbul ve Adana’da sosyalistler gözaltına alındı
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Adana’da Kanun Hükmünde Kararname (KHK) Platformları Sözcüsü ve Yeşil Sol Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi Münir Korkmaz, evine düzenlenen polis baskınıyla gözaltına alındı. Osmaniye’de yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan Korkmaz, Adana İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Soruşturmanın içeriğine ilişkin henüz bilgi edinilemedi.

Kaypakkaya anması gerekçe yapıldı

ETHA’nın haberine göre, İzmir’de düzenlenen ev baskınlarında Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) üyesi Beliz Karapınar ile Sosyalist Mücadele İnisiyatifi (SMİ) üyeleri Mahir Akkoyun, Helin Duyğu, Şilan Duyğu ve Enes Osanmaz gözaltına alındı. Mahir Akkoyun, yaptığı tasarımlar ve sticker ile de gündeme gelen, sosyal medyada "Mahirgra" adıyla da tanınan görsel iletişim tasarımcı.

Gözaltıların, İbrahim Kaypakkaya anması gerekçe gösterilerek yapıldığı öğrenildi.

Gözaltıları sosyal medya hesabından duyuran SMİ, açıklamasında siyasi baskılara teslim olmayacaklarını belirterek gözaltına alınanların derhal serbest bırakılmasını istedi.

Mücadele Birliği’ne operasyon

İstanbul ve İzmir’de Mücadele Birliği Platformu üyelerinin evlerine de sabah saatlerinde polis baskınları düzenlendi. Operasyon kapsamında Ayışığı Ekin Sanat Derneği ve Yeni Dönem Yayıncılık büroları da arandı.

Baskınlarda kaç kişinin gözaltına alındığı ve operasyonun gerekçesi henüz öğrenilemedi.

Öte yandan Demokrat Gençlik (YDG), Yeni Demokrat Kadın (YDK), Öğrenci Kolektifleri ve Kaldıraç Hareketi üyelerinin de gözaltına alındığı bildirildi. (EMK)

Haber Yeri
İstanbul
mücadele birliği ibrahim kaypakkaya anması İbrahim Kaypakkaya Ayışığı Ekin Sanat Derneği Mahirgra mahir akkoyun
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git