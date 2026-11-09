İzmir, İstanbul ve Adana’da sosyalistler gözaltına alındı

Adana’da Kanun Hükmünde Kararname (KHK) Platformları Sözcüsü ve Yeşil Sol Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi Münir Korkmaz, evine düzenlenen polis baskınıyla gözaltına alındı. Osmaniye’de yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan Korkmaz, Adana İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Soruşturmanın içeriğine ilişkin henüz bilgi edinilemedi.

Kaypakkaya anması gerekçe yapıldı

ETHA’nın haberine göre, İzmir’de düzenlenen ev baskınlarında Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) üyesi Beliz Karapınar ile Sosyalist Mücadele İnisiyatifi (SMİ) üyeleri Mahir Akkoyun, Helin Duyğu, Şilan Duyğu ve Enes Osanmaz gözaltına alındı. Mahir Akkoyun, yaptığı tasarımlar ve sticker ile de gündeme gelen, sosyal medyada "Mahirgra" adıyla da tanınan görsel iletişim tasarımcı.

Gözaltıların, İbrahim Kaypakkaya anması gerekçe gösterilerek yapıldığı öğrenildi.

Gözaltıları sosyal medya hesabından duyuran SMİ, açıklamasında siyasi baskılara teslim olmayacaklarını belirterek gözaltına alınanların derhal serbest bırakılmasını istedi.

Mücadele Birliği’ne operasyon

İstanbul ve İzmir’de Mücadele Birliği Platformu üyelerinin evlerine de sabah saatlerinde polis baskınları düzenlendi. Operasyon kapsamında Ayışığı Ekin Sanat Derneği ve Yeni Dönem Yayıncılık büroları da arandı.

Baskınlarda kaç kişinin gözaltına alındığı ve operasyonun gerekçesi henüz öğrenilemedi.

Öte yandan Demokrat Gençlik (YDG), Yeni Demokrat Kadın (YDK), Öğrenci Kolektifleri ve Kaldıraç Hareketi üyelerinin de gözaltına alındığı bildirildi. (EMK)