İzmir'in Foça ve Aliağa ilçelerinde orman yangını

İzmir'in Foça ve Aliağa ilçelerinde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Foça ilçesine bağlı Bozköy Mahallesi’ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 11 uçak, 13 helikopter, 32 arazöz, 10 su ikmal aracı ve 5 dozer sevk edildi.
Aliağa ilçesinde de Horozgediği Mahallesi’ndeki ormanlık alanda da benzer şekilde nedeni henüz bilinmeyen bir yangın başladı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 7 uçak, 14 helikopter, 24 arazöz, 16 su ikmal ve 6 dozer sevk edildi.
Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre ekipler, havadan ve karadan müdahale ederek yangınları kontrol altına almaya çalışıyor.
İzmir Valisi Süleyman Elban'dan açıklama
İzmir Valisi Süleyman Elban, iki ilçede çıkan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiğini belirterek “Bu süreçte 7 uçak, 14 helikopter, 24 arazöz, 16 su ikmal aracı ve su tankeri, 6 dozer, 2 iş makinesi, 6 TOMA ile 112 Acil Sağlık, emniyet, jandarma ve itfaiye ekipleriyle 450 personel yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürmektedir,” dedi.
Elban, tüm kurumların desteğiyle yangını kontrol altına almak için gayret içerisinde olduklarını dile getirerek, yangından etkilenen yurttaşlara “geçmiş olsun” dileklerini iletti.
Orman yangınlarında insanların rolü
Türkiye'deki orman yangınlarına dair yapılan araştırmalar, bu yangınların büyük bir kısmında insan faaliyetlerinin önemli bir rol oynadığını gösteriyor. Özellikle son yıllarda artan yangınların birçoğu insan kaynaklı hatalardan ya da kasıtlı eylemlerden kaynaklanıyor.
Araştırmalara göre, yangınların yüzde 90’ından fazlası insan kaynaklı. Bu oran, dikkatsizce atılan sigara izmaritleri, anız yakma, elektrik hatlarından kaynaklanan kıvılcımlar gibi nedenlerle ortaya çıkıyor. Ayrıca, kasıtlı orman tahribatı ve yapılaşma için çıkarılan yangınlar bu durumu daha da kötüleştiriyor.
Türkiye Ormancılar Derneği'nin (TOD) 2023 yılında yayımladığı rapora göre, insan kaynaklı yangınların başlıca nedenleri arasında piknik ateşleri, tarla temizleme ve izinsiz yapılaşma gibi faaliyetler bulunuyor. TOD, raporunda yangınların büyük bir kısmının insan hatasından kaynaklandığını vurgularken, yangınların yayılma hızının ise iklim krizi nedeniyle arttığını belirtiyor. (TY)