İzmir'in Foça ve Aliağa ilçelerinde orman yangını

İzmir'in Foça ve Aliağa ilçelerinde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Foça ilçesine bağlı Bozköy Mahallesi’ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 11 uçak, 13 helikopter, 32 arazöz, 10 su ikmal aracı ve 5 dozer sevk edildi.

Aliağa ilçesinde de Horozgediği Mahallesi’ndeki ormanlık alanda da benzer şekilde nedeni henüz bilinmeyen bir yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 7 uçak, 14 helikopter, 24 arazöz, 16 su ikmal ve 6 dozer sevk edildi.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre ekipler, havadan ve karadan müdahale ederek yangınları kontrol altına almaya çalışıyor.

İzmir Valisi Süleyman Elban'dan açıklama

İzmir Valisi Süleyman Elban, iki ilçede çıkan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiğini belirterek “Bu süreçte 7 uçak, 14 helikopter, 24 arazöz, 16 su ikmal aracı ve su tankeri, 6 dozer, 2 iş makinesi, 6 TOMA ile 112 Acil Sağlık, emniyet, jandarma ve itfaiye ekipleriyle 450 personel yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürmektedir,” dedi.

Elban, tüm kurumların desteğiyle yangını kontrol altına almak için gayret içerisinde olduklarını dile getirerek, yangından etkilenen yurttaşlara “geçmiş olsun” dileklerini iletti.