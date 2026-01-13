ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
EKOLOJİ
YT: Yayın Tarihi: 13.01.2026 16:34 13 Ocak 2026 16:34
 ~  SG: Son Güncelleme: 13.01.2026 18:23 13 Ocak 2026 18:23
Okuma Okuma:  1 dakika

İzmir Doğal Yaşam Parkı'ndaki jaguar Juliet öldü

18 yaşındaki dişi jaguarda Ocak ayının başında solunum sıkıntısı fark edildi. Jaguara oksijen desteği, inhalasyon uygulamaları ve destekleyici tedaviler başlatıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İzmir Doğal Yaşam Parkı'ndaki jaguar Juliet öldü
Fotoğraf: Lokman İlhan/AA

İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda bulunan 18 yaşındaki dişi jaguar Juliet hayatını kaybetti. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, ileri yaşı nedeniyle özel bakım altına alınan 18 yaşındaki dişi jaguarda Ocak ayının başında solunum sıkıntısı fark edildi. Jaguara oksijen desteği, inhalasyon uygulamaları ve destekleyici tedaviler başlatıldı.

AA'nın geçtiği habere göre, veteriner hekimlerin tüm çabalarına rağmen Juliet hjayata gözlerini yumdu. Fransa'da doğan Juliet'in yaşamının büyük bölümünü Türkiye'de geçirdiği, Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki özel bir hayvanat bahçesinin kapanmasının ardından yaşamının son dönemini güvenli ve huzurlu bir ortamda geçirebilmesi amacıyla İzmir'e getirildiği kaydedildi.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
jaguar Juliet Juliet İzmir Doğal Yaşam Parkı
ilgili haberler
Rapor doğruladı: Matmazel dövülerek öldürülmüş
13 Ocak 2026
/haber/rapor-dogruladi-matmazel-dovulerek-oldurulmus-315527
Ankara’da köpek Matmazel’in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı
5 Ocak 2026
/haber/ankarada-kopek-matmazelin-olumuyle-ilgili-sorusturma-baslatildi-315252
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Rapor doğruladı: Matmazel dövülerek öldürülmüş
13 Ocak 2026
/haber/rapor-dogruladi-matmazel-dovulerek-oldurulmus-315527
Ankara’da köpek Matmazel’in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı
5 Ocak 2026
/haber/ankarada-kopek-matmazelin-olumuyle-ilgili-sorusturma-baslatildi-315252
Sayfa Başına Git