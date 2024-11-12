İzmir'deki yangında hayatını kaybeden 5 kardeş toprağa verildi

İzmir'in Selçuk ilçesinde bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden 5 kardeşin cenazeleri toprağa verildi.

Çocukların İzmir Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan cenazeleri, Selçuk'ta bulunan Tahsinağa Camisi'ne getirildi.

AA’nın haberine göre;Torbalı Açık Cezaevinden getirilen baba Hakan Akcan, cenaze törenine jandarma ekiplerinin aldığı güvenlik önlemleri altında katıldı.

Olayın ardından gözaltına alınan anne Melisa Sinem Akcan ise çocuklarının cenazesine polis nezaretinde getirildi. Camiye getirildiği sırada fenalaşan anne, polis ekipleri tarafından Selçuk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Cenaze töreninin ardından beş kardeş Acarlar Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

Ne olmuştu?

Selçuk ilçesinde dün Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evde çıkan yangında evde yalnız olan ve dumandan etkilendiği belirlenen Fadime Nefes (5), Funda Peri (4), Aslan Miraç (3), Masal Işık (2) ve Aras Bulut Akcan (1) kardeşler hayatını kaybetmişti.

İzmir'de evde çıkan yangında 5 çocuk hayatını kaybetti

(RT)