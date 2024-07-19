İzmir'deki orman yangını sürüyor

İzmir'in Buca ilçesinin Zafer Mahallesi'nde Perşembe saat 13.15'te ormanlık alanda başlayan yangın Gaziemir'e sıçradı, bazı evler tahliye edildi.

Henüz belirlenemeyen yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 7 uçak, 16 helikopter, 35 arazöz, 11 su ikmal aracı, 4 dozer ve 4 yer ekibi ile müdahaleye başladı.

Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlerin ulaştığı Gaziemir Sarnıç Mahallesi'nde alevlerin orman çevresindeki evlere yaklaşması nedeniyle polis ve jandarma yangının sardığı bölgede yaşayanları bölgeden uzaklaştırdı.

Alevlerin evlere sıçramaması için Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye araçları ve TOMA'larla yangın ile evler arasına set kuruldu. Güvenlik güçleri, alevlerin yakın olduğu Sarnıç Mahallesi Çamlık Caddesi üzerindeki evleri tahliye etmeye başladı.

Ordu helikopterleri ve polis

TOMA'ları görev yapıyor

AA'nın haberine göre, yangının kontrol altına alınması için Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait 5 helikopter ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı TOMA'lar da görev yapıyor.

Yangın nedeniyle bölgede bulunan arı kovanları ile küçükbaş hayvan ağılları tahliye edildi.

Rüzgarın yön değiştirmesi nedeniyle farklı yönlere yayılan yangın, Sarnıç Piknik Alanı civarında yerleşim birimlerine yaklaştı.

Alevlerin yerleşim birimlerine yakın noktada etkili olması üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleriyle TOMA'lar, bu bölgeye yoğunlaştı.

Evlere yaklaşık 100 metre mesafedeki alevlere karşı vatandaşlar da müdahaleye katıldı. Hortumlarla ağaçları ve evlerini ıslatan vatandaşların, yoğun duman nedeniyle zor anlar yaşadığı gözlendi.

Çimento farbikası için risk yok

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, yangın bölgesinde yaptığı incelemenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, ekiplerin olağanüstü bir mücadele verdiğini, rüzgarın sürekli yön değiştirmesi nedeniyle zorluk yaşandığını söyledi.

Yangının bazı yönlerde durduğunu, soğutma yapıldığını aktaran Duman, belediye arama kurtarma ekiplerinin de çalışmalara katıldığını söyled.

Bölgede çimento fabrikası olduğunu belirten Başkan Duman, buna yönelik bir risk bulunduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını sözlerine ekledi.

Sarnıç'ta arıcılık yapan Kemal Korkmaz, yangında 80 kovanının yandığını, 20-30 kovan kurtarabildiğini belirterek, "Yapacak bir şey yok. Masrafım 500 bin liradan aşağı yoktur. Kovanlarım yandı, her şeyim yandı. Üzgünüm." dedi.

Bu bölgede yangından etkilenen bir köpek ise çevredeki vatandaşlar tarafından motosiklete alınarak kurtarıldı.

Uçak seferlerinde aksama

Öte yandan yangının Adnan Menderes Havalimanı'na yakınlığı ve yükselen duman nedeniyle uçak seferlerinde aksamalar yaşanıyor.

Çok sayıda seferin ertelendiği havalimanına iniş yapacak uçaklar ise çevre havalimanlarına yönlendiriliyor

Yangınla mücadele gece de sürüyor

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sosyal medya hesabından İzmir'deki orman yangını ile ilgili açıklamada bulunuldu. Açıklamada, "İzmir'in Gaziemir ve Buca ilçelerinde çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahalelerimiz devam ediyor. Tüm imkanlarımızla yangını kontrol altına almak için gayret ediyoruz" denildi.

Bergama'da önceki gün başlayan

yangına müdahalede iki kişi öldü

İzmir Bergama'da önceki gün başlayan orman yangını ikinci günde kontrol altına alındı.

Alevlere müdahale sırasında içinde bulunduğu kamyonetin devrilmesi sonucu yaralanan Bergama Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş hayatını kaybetti

AA'nın haberine göre Kapıkayası Mahallesi'ndeki ormanlıkta dün akşam saatlerinde başlayan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 8 uçak, 19 helikopter, 50 arazöz, 10 su ikmal aracı ve 4 dozerle müdahale edildi. Sabah saatlerinde alevlerin önünü kesmeyi başaran ekipler, rüzgarın şiddetini sürdürmesi ve bölgenin sık orman arazisi olması nedeniyle tedbirleri artırdı

Devrilen kamyonet

Alevlere müdahale sırasında içinde bulunduğu kamyonetin devrilmesi sonucu yaralanan ulaştırma personeli Özgür Dilsiz ile Bergama Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş, kaldırıldığı Bergama Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından helikopterle İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan yaralılardan Dönertaş, kurtarılamad.

Yangın, çalışmalar sonucu tamamen kontrol altına alındı. Tarım Orman İş Sendikası Genel Başkanı Şükrü Durmuş, yangın söndürme uçaklarının pilotlarının ücret alamadıkları için kalkış yapmayı reddettiklerini iddia etti. Durmuş, helikopterlerin yakıt bedellerinin ödenmesi yapılmadığı için bulundukları hava alanında mahsur kaldıklarını söyledi. Konuyla ilgili suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

Sıcak hava dalgası etkili oluyor

İstanbul Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul başta olmak üzere yurdun tamamına yakın bölümünde Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgalarının etkili olduğunu açıkladı. Sıcaklıkların 34-37 derecede seyredecek. Yüzde 50-95 aralığında yüksek nem oranları dolayısıyla sıcaklıklar ölçülenden 5-8 derece daha yüksek hissedilecek.

Öğle saatlerine dikkat

AKOM, tehlikeli sıcaklıkların etkili olduğu öğle saatlerinde başta yaşlılar, hamileler, çocuklar, astım ve kalp yetmezliği gibi rahatsızlığı olanların güneşli ortamda bulunmamaları konusunda uyardı. İstanbul’da hava sıcaklıklarının 28 Temmuz’a kadar mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

(AEK)