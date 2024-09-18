İzmir'deki cinayet davasında son sanığı da tahliye eden 3 hakim ve 1 savcı açığa alındı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 2023'te İzmir'de bir markette çıkan tartışmada Semih Kenan Köse'yi bıçaklayarak öldürme suçlamasıyla yargılanan üç sanığın sonuncusu Sercan B.'nin de dünkü celsede tahliyesine karar veren mahkeme başkanı ve iki üye hakim ile duruşma savcısını açığa aldı.

Dava İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülüyordu.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, HSK 2. Dairesi, 18 Eylül Çarşamba günü yaptığı toplantıda konuyu görüştü ve davaya bakan yargıçlar ve duruşma savcısının açığa alınmasına, İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi de İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine, sanık Sercan B. için tutuklamak üzere yakalama kararı çıkarmaya karar verdi.

Ne olmuştu?

16 Ekim 2023'te, İzmir'in Konak İlçesi, Altıntaş Mahallesi'ndeki bir markette, Semih Kenan Köse (30) ve Sercan B. arasında "omuz atma" nedeniyle tartışma çıkmış, bıçakla yaralanan Köse, kaldırıldığı Urla Devlet Hastanesinde ölmüştü.

Polis, Sercan B. ve kavgaya karışan kardeşleri Serkan B. ve Taylan B'yi gözaltına almış, şüpheliler tutuklanmış ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında "iştirak halinde kasten öldürme"den müebbet ağır hapis talebiyle dava açılmıştı.

İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi ilk duruşmasında tutuklu kardeşler Serkan B. ve Taylan B. için tahliye kararı vermişti.

(AEK)