İzmir'de yangınlar gece boyu devam etti

İzmir’in Çeşme, Ödemiş ve Buca ilçelerinde başlayan orman yangınları, şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Yangınlarla mücadele üçüncü gününde de devam ediyor. Yangınlar nedeniyle iki kişi yaşamını yitirdi, iki kişi de gözaltına alındı.

Çeşme’nin Ildır Mahallesi yakınlarındaki tarım arazisinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Germiyan, Karaköy, Nohutalan ve Reisdere mahalleleri tedbir amacıyla tahliye edildi. Yangının otoyol bölgesine sıkıştırıldığı bildirildi.

Ödemiş’te Tosunlar Mahallesi'nde çıkan yangın, çevredeki yerleşim yerlerini tehdit etti. Suçıktı, Köseler, Üzümlü, Ortaköy ve Karadoğan mahalleleri tahliye edildi. Çok sayıda ev zarar gördü; büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar güvenli bölgelere taşındı.

Buca

Buca'nın Zafer Mahallesi'nde çıkan yangının, bir inşaat alanında spiral makinesiyle yapılan demir kesimi sırasında çıkan kıvılcımlardan kaynaklandığı iddia ediliyor. Bu nedenle iki inşaat işçisi gözaltına alındı. Alevlerin Kısıkköy Mobilyacılar Sitesi'ne ulaşmaması için yoğun çaba sarf ediliyor.

Yaralılar

Ödemiş’te görev yapan orman işçisi İbrahim Demir, yangına müdahale sırasında yaşamını yitirdi. Suçıktı Mahallesi’nde evinde yalnız olan 81 yaşındaki yatalak İbrahim Erkan da yangında hayatını kaybetti. Yangına müdahale sırasında dumandan etkilenen 3 orman işçisi ise tedavi altına alındı.

Açıklamalar

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, orman işçisi Demir'in "Yeşil Vatan" için şehit olduğunu belirtti. Yangınların çoğunun küçük bir kıvılcımla başladığına dikkat çeken Bakan Yumaklı, vatandaşları açık alanda ateş yakmamaları konusunda uyardı.

İzmir Valisi Süleyman Elban, yangınların insan eliyle ya da sabotajla çıkmadığını, büyük bölümünün elektrik hatlarından kaynaklandığını söyledi. Ancak GDZ Elektrik, yangınların elektrik hatlarından çıktığına dair somut bir bulgu bulunmadığını bildirdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise Ödemiş’te yaptığı açıklamada durumu “bir afet, bir felaket” olarak niteledi. Yangına havadan müdahalenin artırılması gerektiğini vurguladı. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ise vatandaşları Kaynaklar yolunu kullanmamaları konusunda uyardı.

Mücadele

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve diğer ekipler yangınları kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Havadan 9 uçak ve 22 helikopter, karadan ise yaklaşık 1100 araç ve 6 bin personel görev yapıyor. Yangınların etkili olduğu bölgelerde rüzgar, söndürme çalışmalarını zorlaştırmaya devam ediyor.

İzmir Ödemiş’te orman yangını: Bir kişi hayatını kaybetti

(EMK)