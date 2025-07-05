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Yayın Tarihi: 5 Temmuz 2025 00:08
 ~ Son Güncelleme: 5 Temmuz 2025 00:35
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İZBB OPERASYONU

İzmir'de önceki İzBB Başkanı Tunç Soyer ve 59 kişi tutuklandı

İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik operasyonda aralarında önceki İzBB Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Örgütü Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da bulunduğu 60 kişi tutuklandı

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İzmir'de önceki İzBB Başkanı Tunç Soyer ve 59 kişi tutuklandı
Soyer, başkanlığı döneminde “yerel tarımcılarla belediyenin üretim temelli bir işbirliği kurmasına çalışmıştı/Fotoğraf: Mahalli Gündem

İktidarın CHP belediyelerine yönelik operasyonları kapsamında İzmir'de  gözaltına alınanlardan, önceki İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Örgütü Başkanı Şenol Aslanoğlu dahil 60 kişi tutuklandı.

AA'nın haberine göre, Soyer ve arkadaşları İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar ile Organize Suçlar bürolarından sorumlu başsavcıvekili Necati Kayaközü'nün soruşturmaya memur edildiği iddialar çerçevesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ'de, taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma sonucunda mahkemeye çıkarıldı.

Önceki İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve  CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 119 kişi, Cuma günü sağlık kontrolünden geçirilerek Adliye'ye sevk edildi.

Savcılığa çıkarılanlardan 1'i serbest bırakıldı. 118 kişi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Soyer ve Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 60 kişi tutklanırken 58 kişi adli kontrol ile yla serbest bırakıldı.

"İzBB Operasyonu"

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 1 Temmuz'da İZBETON AŞ'de taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine soruşturma başlattı. "İhaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma" ve "nitelikli dolandırıcılık" iddiasıyla 157 kişi için gözaltı kararı verdi

Gözaltına alınanlardan 22'si İZBETON AŞ, 2'si İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi, 3'ü İş Dünyası Konut Yapı Kooperatifi, 2'si İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi, 3'ü İş Alemi Yeni Yaşam Konut Yapı Kooperatifi, 3'ü Egeli İş İnsanları Konut Yapı Kooperatifi'nde görevli,  122 kişinin ise belediye personeli, inşaat, yapı, elektrik, mermer, ayrıştırma gibi alanlarda iş yapan şirket sahipleri ve çalışanlarıydı.

Hakkında gözaltı kararı olanlardan önceki İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da aralarında olduğu 139 kişi  yakalandı. Gözaltındakilerden 20'si Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünden serbest bırakıldı.

(AEK)

Haber Yeri
İzmir
CHP İzmir Büyükşehir Belediyesi tunc soyer
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