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Yayın Tarihi: 27 Haziran 2024 12:33
 ~ Son Güncelleme: 27 Haziran 2024 12:53
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İzmir'de moto kuryeler öldürülen meslektaşları için konvoy yaptı

İzmir'de moto kuryeler, öldürülen meslektaşları Ata Emre Akman ve Samet Özgül'ün yarın görülecek davaları öncesi bir araya geldi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İzmir'de moto kuryeler öldürülen meslektaşları için konvoy yaptı
Fotoğraf: Ege Saati

İzmir'de çok sayıda moto kurye, Balıkesir'de sipariş götürdüğü sokakta bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitiren 20 yaşındaki Ata Emre Akman ve Ankara'da trafikte tartıştığı kişilerce bıçaklanarak öldürülen moto kurye Samet Özgül için Fahrettin Altay Meydanı'nda toplandı.

Moto kuryeler, konvoyla Alsancak Cumhuriyet Meydanı'na kadar geldi.

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre, grup adına açıklama yapan moto kurye Taner Bişiren, moto kuryelerin öldürülmesine ilişkin hukuki sürecin devam ettiğini belirterek, mahkeme öncesi motokurye ölümlerine dikkati çekmek için bir araya geldiklerini belirterek, eyleme destek veren meslektaşlarına teşekkür etti.

Karabük'te trafik kazasında hayatını kaybeden motokurye Tevfik Arayıcı'nın annesi Bahar Biçiren de adaletin yerini bulmasını istediğini dile getirdi.

Samet Özgül ve Ata Emre Akman'ın öldürülmesine ilişkin davalar yarın (28 Haziran) Ankara ve Balıkesir'de görülecek.

İki üniversiteli/kurye: Samet Özgül ve Ata Emre Akman
İki üniversiteli/kurye: Samet Özgül ve Ata Emre Akman
5 Haziran 2024

Samet Özgül davası hakkında

Gazi Üniversitesi Tarih Bölümü öğrencisi motokurye Samet Özgül, 5 Kasım 2022 gecesi Ankara’nın Etlik semtinde motosikletle seyir halindeyken tartıştığı üç kişi tarafından darp edilmiş ve boğazından bıçaklanmıştı. Ağır yaralanan Özgül, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Samet Özgül davasında 27 Eylül 2023’te karar çıkmış; Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Halil İbrahim Demirci’ye müebbet hapis, arabasını Özgül'ün kullandığı motosikletin önüne kıran, Halil İbrahim Demirci'nin babası Mustafa Demirci ve Mustafa Demirci'nin arkadaşı Bülent Açıkgöz hakkında ''kasten öldürmeye yardım etmek'' suçundan 12’şer yıl hapis cezası vermişti.

Sanık Mustafa Demirci, mükerrir eden cezasının infaz süresi tamamlandığı için 9 Mayıs’ta tahliye edilirken, sanıklar Halil İbrahim Demirci ve Bülent Açıkgöz’ün tutuklulukları devam ediyor.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararına yönelik bazı itirazları kabul etmiş ve yeniden yargılama kararı vermişti.

Dava, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi’nde 28 Haziran 2024’te tekrar görülecek.

Ata Emre Akman davası hakkında

Balıkesir'de bir zincir restoranda moto kurye olarak çalışan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ata Emre Akman, 11 Mayıs’ta sipariş bıraktığı adresten dönerken E.Ö. (17) tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü.

E.Ö. ile oğlunun saklanmasına yardımcı olduğu ileri sürülen babası Orhan Ö. çıkarıldığı mahkemede tutuklanmıştı.

Kasten tasarlayarak ve canavarca hisle adam öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açılan E.Ö.’ye, 18 yaşından küçük olduğu için 18 ila 24 yıl hapis cezası isteniyor. Savcılık, E.Ö.’yü azmettirdiği öne sürülen babası Orhan Ö.’nün ise ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmasını talep etmişti.

Sanıkların yargılanmasına 28 Haziran 2024’te Balıkesir 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.

(VC)

moto kuryeler samet özgül ata emre akman izmir
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