İzmir'de komşuları trans kadına saldırdı: Avukat desteği istiyorum

İzmir Güzelyalı’daki kendi evinde oturan trans S.E., Suna U. Ve Şennur E. isimli komşularının transfobik ve homofobik saldırılarına maruz kaldığını açıkladı. Kendi mülkünde huzurlu bir yaşam sürmeye çalışan kadın, komşularının fiziksel ve psikolojik şiddetine uğradığını bianet’e anlattı.

"Apartman girişinde bekletip saldırdılar"

Apartman yöneticisi olan iki kendisine karşı tavır aldığını anlatan S.E., şunları söyledi:

“Evimin sularını kestiler, elektriklerini kestiler. Orada yaşayamamam için her şeyi yaptılar. Sözlü ve fiziki saldırıda bulundular. Diğer komşuları da bana karşı örgütlediler, onlar da bana saldırmaya çalıştı. Kendi evimde yaşayamaz hale geldim. Eve giriş çıkışlarımda apartmanın girişinde bekleyip bana saldırıyorlardı.”

Saldırılar sonrasında polise başvurduğunu söyleyen “uzaklaştırma kararı” aldırdığını anlattı.

Kendi oturduğu binada huzur kalmayınca İzmir’in başka bir ilçesine taşındığını anlatan S.E., şöyle konuştu:

“Ben burada kirada oturuyorum. Orası benim kendi evimdi. Kendi evimde huzurla oturamadım. Şimdi de anneme baskı yapıp o evi sattırmaya çalışıyorlarmış. Annemin de benim de psikolojimizi bozdular. Transfobikler yüzünden huzurum kalmadı.”

"Daha çok haber olmalı"

Bu süreçte hukuki ve psikolojik desteğe ihtiyacı olduğunu vurgulayan S.E., toplumun transfobi ve homofobiye karşı daha duyarlı olması gerektiğini söyledi. Özellikle avukat desteğine ihtiyaç duyduğunu belirten kadın, yaşadığı haksızlıkların peşini bırakmayacağını ve bu durumun haber olmasını istediğini anlattı.

S.E., toplumda benzer olayların yaşanmaması adına sesini duyurmaya çalıştığını ve bu tür saldırıların cezasız kalmaması için mücadele edeceğini söyledi.