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Yayın Tarihi: 23 Temmuz 2024 12:07
 ~ Son Güncelleme: 23 Temmuz 2024 12:19
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İzmir'de komşuları trans kadına saldırdı: Avukat desteği istiyorum

Saldırılar sonrasında polise ve yargıya başvurduğunu ve uzaklaştırma kararı aldırdığını söyleyen S.E., yaşadığı binada huzur kalmayınca İzmir’in başka bir ilçesine taşındığını anlattı.

Evrim Kepenek
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Evrim Kepenek

Evrim Kepenek
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Görseli Büyüt
İzmir'de komşuları trans kadına saldırdı: Avukat desteği istiyorum
Fotoğraf: csgorselasiv.org/ Hülya Çetinkaya

İzmir Güzelyalı’daki kendi evinde oturan trans S.E.,  Suna U. Ve Şennur E. isimli komşularının transfobik ve homofobik saldırılarına maruz kaldığını açıkladı. Kendi mülkünde huzurlu bir yaşam sürmeye çalışan kadın, komşularının fiziksel ve psikolojik şiddetine uğradığını bianet’e anlattı.

"Apartman girişinde bekletip saldırdılar"

Apartman yöneticisi olan iki kendisine karşı tavır aldığını anlatan S.E., şunları söyledi:

“Evimin sularını kestiler, elektriklerini kestiler. Orada yaşayamamam için her şeyi yaptılar. Sözlü ve fiziki saldırıda bulundular. Diğer komşuları da bana karşı örgütlediler, onlar da bana saldırmaya çalıştı. Kendi evimde yaşayamaz hale geldim. Eve giriş çıkışlarımda apartmanın girişinde bekleyip bana saldırıyorlardı.”

Saldırılar sonrasında polise başvurduğunu söyleyen “uzaklaştırma kararı” aldırdığını anlattı.

Kendi oturduğu binada huzur kalmayınca İzmir’in başka bir ilçesine taşındığını anlatan S.E., şöyle konuştu:

“Ben burada kirada oturuyorum. Orası benim kendi evimdi. Kendi evimde huzurla oturamadım. Şimdi de anneme baskı yapıp o evi sattırmaya çalışıyorlarmış. Annemin de benim de psikolojimizi bozdular. Transfobikler yüzünden huzurum kalmadı.”

"Daha çok haber olmalı"

Bu süreçte hukuki ve psikolojik desteğe ihtiyacı olduğunu vurgulayan S.E., toplumun transfobi ve homofobiye karşı daha duyarlı olması gerektiğini söyledi. Özellikle avukat desteğine ihtiyaç duyduğunu belirten kadın, yaşadığı haksızlıkların peşini bırakmayacağını ve bu durumun haber olmasını istediğini anlattı.

S.E.,  toplumda benzer olayların yaşanmaması adına sesini duyurmaya çalıştığını ve bu tür saldırıların cezasız kalmaması için mücadele edeceğini söyledi.

Türkiye’de LGBTİ+ hakları

Kaos GL’den Oğulcan Özgenç’in Mayıs 2024’teki haberine göre, ILGA Avrupa’nın 13. kez yayınladığı raporda Türkiye bu yıl LGBTİ+ hakları konusunda Avrupa’nın sondan üçüncü ülkesi oldu. Yasal düzenlemelerle LGBTİ+’ları hedef alan Rusya, sonuncu sıraya geriledi.

Rapora göre; Avrupa genelindeki otoriter liderler seçmenlerini korumak amacıyla LGBTİ+’ları günah keçisi ilan etti. En az 13 ülkede LGBTİ+’ların toplanma ve örgütlenme özgürlükleri kısıtlandı.

Rapora göre; geçtiğimiz sene 49 Avrupa ülkesi arasında 46.sırada yer alan Rusya, 2024 verilerine göre Avrupa’nın LGBTİ+ hakları konusunda en az yasal ve politik korumaya sahip ülkesi oldu ve son sırada yer aldı. İlk sırada ise Malta yer alıyor.

Türkiye ise 49 Avrupa ülkesi arasında 4.75 puanla sondan üçüncü. 2023’te 4 puanla sondan ikinci sırada yer alan Türkiye’yi bu sene Azerbaycan ve Rusya takip etti.

Türkiye, ILGA Avrupa’nın belirlediği kriterlerden sadece 4’ü ile uyumlu. Rapora göre bu kriterler; cinsiyetin yasal olarak tanınmasını imkansız hale getirecek bir yasal çerçevenin olmaması, yasal önlemlerin varlığı, isim değişikliğini sağlayan yasal düzenlemeler ve dış finansmanı sınırlayan bir yasanın olmaması.

ILGA Avrupa’nın raporuna göre; Türkiye’nin LGBTİ+ hakları konusundaki puanı 2013’ten bu yana yüzde 9,4 oranında düştü.

LGBT+ trans kadınlara şiddet İzmir'de trans kadınlara baskılar İzmir'de translara saldırılar transfobi nefret
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV’de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar,...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV’de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara katkı sundu. 2011 Musa Anter Gazetecilik ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucu üyelerinden. İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Ekim 2018’den bu yana bianet’te çalışıyor.

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