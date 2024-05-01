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Yayın Tarihi: 1 Mayıs 2024 16:21
 ~ Son Güncelleme: 1 Mayıs 2024 16:28
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İzmir'de kitlesel 1 Mayıs kutlaması

İzmir’de 1 Mayıs’ın adresi, bu yıl da Gündoğdu Meydanı oldu.

Diyar Saraçoğlu

Diyar Saraçoğlu

Diyar Saraçoğlu

Görseli Büyüt
İzmir'de kitlesel 1 Mayıs kutlaması
Fotoğraf: Diyar Saraçoğlu/bianet

İzmir’de 1 Mayıs İşçi Bayramı kapsamında emek-meslek örgütleri, siyasi partiler ve demokratik kitle örgütleri dört ayrı noktada toplandı.

KESK ve sosyalist yapılar Cumhuriyet Meydanı’ndan, DİSK Basmane Meydanı’ndan, Türk-İş Alsancak Limanı’ndan, TMMOB, İzmir Tabip Odası ve İzmir Barosu ise Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nden Gündoğdu Meydanı’na yürüdü.

Gerek yürüyüş gerekse miting sırasında “Her yer Taksim her yer direniş” sloganları atıldı ve Taksim’e selam gönderildi.

İşçiler ve emekçilerin talepleriyle yer aldığı İzmir 1 Mayıs’ında, 6 Şubat depremleri ve Filistin konuları da öne plana çıktı.

Görseli Büyüt
Görseli Büyüt
Görseli Büyüt
Görseli Büyüt
Görseli Büyüt
Görseli Büyüt
Görseli Büyüt
Görseli Büyüt
Görseli Büyüt
Görseli Büyüt
Görseli Büyüt
Görseli Büyüt
Görseli Büyüt
Görseli Büyüt
Görseli Büyüt
Görseli Büyüt

(DS/VC)

izmir 1 Mayıs 1 mayıs işçi bayramı gündoğdu meydanı
Diyar Saraçoğlu
Diyar Saraçoğlu
tüm yazıları
Yazar ve çevirmen. Medya, bilişim ve kolektif hareketler ile ilgileniyor. "Sosyal Medya: Eleştirel Bir Giriş", "Maske ve Bayrak", "Gazetecilik Saldırı Altında", "Dijital Kapitalizm Çağında Marx'ı Yeniden Okumak",...

Yazar ve çevirmen. Medya, bilişim ve kolektif hareketler ile ilgileniyor. "Sosyal Medya: Eleştirel Bir Giriş", "Maske ve Bayrak", "Gazetecilik Saldırı Altında", "Dijital Kapitalizm Çağında Marx'ı Yeniden Okumak", "Kadın Gazeteciler İçin Güvenlik El Kitabı", "Ne Yapmalı...?" çevirdiği kitaplar arasında. Bilgisayar mühendisliği bölümü mezunu.

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