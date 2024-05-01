İzmir'de kitlesel 1 Mayıs kutlaması
İzmir’de 1 Mayıs’ın adresi, bu yıl da Gündoğdu Meydanı oldu.
İzmir’de 1 Mayıs İşçi Bayramı kapsamında emek-meslek örgütleri, siyasi partiler ve demokratik kitle örgütleri dört ayrı noktada toplandı.
KESK ve sosyalist yapılar Cumhuriyet Meydanı’ndan, DİSK Basmane Meydanı’ndan, Türk-İş Alsancak Limanı’ndan, TMMOB, İzmir Tabip Odası ve İzmir Barosu ise Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nden Gündoğdu Meydanı’na yürüdü.
Gerek yürüyüş gerekse miting sırasında “Her yer Taksim her yer direniş” sloganları atıldı ve Taksim’e selam gönderildi.
İşçiler ve emekçilerin talepleriyle yer aldığı İzmir 1 Mayıs’ında, 6 Şubat depremleri ve Filistin konuları da öne plana çıktı.
(DS/VC)
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