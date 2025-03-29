İzmir'de kimyasal fabrikada patlama: 1 işçi hayatını kaybetti

İzmir'in Aliağa ilçesindeki bir kimyasal fabrikada gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, 1 işçi yaşamını yitirdi, 4 işçi ise ağır yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Aliağa Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikada gerçekleşti. Patlamanın ardından yangın çıkması üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, sağlık görevlileri 1 işçinin hayatını kaybettiğini, 4 işçinin ise ağır yaralandığını belirledi.

Yaralı işçiler ambulanslarla Aliağa Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(EMK)