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Yayın Tarihi: 29 Mart 2025 11:53
 ~ Son Güncelleme: 29 Mart 2025 11:56
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İzmir'de kimyasal fabrikada patlama: 1 işçi hayatını kaybetti

Yaralı işçiler ambulanslarla Aliağa Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İzmir'de kimyasal fabrikada patlama: 1 işçi hayatını kaybetti

İzmir'in Aliağa ilçesindeki bir kimyasal fabrikada gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, 1 işçi yaşamını yitirdi, 4 işçi ise ağır yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Aliağa Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikada gerçekleşti. Patlamanın ardından yangın çıkması üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, sağlık görevlileri 1 işçinin hayatını kaybettiğini, 4 işçinin ise ağır yaralandığını belirledi.

Yaralı işçiler ambulanslarla Aliağa Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
işçi cinayetleri fabrikada patlama
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