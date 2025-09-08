İzmir'de karakola silahlı saldırı: İki polis hayatını kaybetti, biri ise ağır yaralı

İzmir'in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi'ne silahlı saldırı düzenlendi. İki polis hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Saldırgan E.B.'nin 16 yaşında lise öğrencisi olduğu öğrenildi. E.B.’nin babası N.B. ve annesi A.B. de soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

İddiaya göre, merkeze gelen kimliği belirsiz kişi, uzun namlulu silahla ateş açtı.

İhbar üzerine merkeze sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırıda, ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayda hayatını kaybeden polislerin ise 1. Sınıf emniyet müdür Muhsin Aydemir ve Polis Memuru Hasan Akın olduğu aktarıldı. Polis memuru Ömer Amila ise ağır yaralandı.

Başsavcı: 6 yaralı var

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada "İki görevlimiz şehit, altı yaralımız var" denildi.

Yerlikaya: Şahıs yakalandı

Saldırıya ilişkin Bakan Yerlikaya'dan açıklama geldi:

"İzmir Balçova Salih İşgören Polis Merkezi’ne yönelik silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir. Bu menfur saldırı sonrası maalesef 1. Sınıf Emniyet Müdürümüz Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile Polis Memurumuz Hasan Akın şehit olmuş, Polis Memurumuz Ömer Amilağ ağır olmak üzere Polis Memurumuz Murat Dağlı hafif yaralanmıştır.

Olayın şüphelisi E.B.(16) yakalanmıştır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır."

Ailesi de gözaltında

İzmir’in Balçova ilçesinde polis merkezinde pompalı tüfekle saldırı düzenleyen E.B.’nin babası N.B. ve annesi A.B. de soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç olayın ardından 2 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve 6 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiğini belirterek şunları söyledi:

"İzmir'in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi'ne yönelik düzenlenen silahlı saldırıyı lanetliyorum.

Saldırıda şehit olan polislerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Olayla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal adli soruşturma başlatılmış olup, 2 Cumhuriyet başsavcıvekili ve 6 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir.

Soruşturma tüm boyutlarıyla çok yönlü ve titizlikle yürütülmektedir."

Vali: Suç kaydı yok

Olayla ilgili basına konuşan İzmir Valisi Süleyman Elban, “Olayı gerçekleştiren katil zanlısı 16 yaşında, bu sokaktan bir kişi. Şu ana kadar herhangi bir suç kaydı ya da daha önce bir suç nedeniyle gözaltına alınmışlığı yok” ifadelerini kullandı.

