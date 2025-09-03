ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 3 Eylül 2025 13:31
 ~ Son Güncelleme: 3 Eylül 2025 13:38
2 dk Okuma

İzmir'de helikopter düştü, pilot hayatını kaybetti

Eğitim amaçlı havalanan bir helikopter, İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir mısır tarlasına düştü.

BİA Haber Merkezi

İzmir'de helikopter düştü, pilot hayatını kaybetti
Fotoğraf: AA

İzmir'de eğitim amaçlı havalanan helikopterinin düşmesi sonucu 31 yaşındaki pilot Berfu Hatipoğlu yaşamını yitirdi.

Helikopterin Selçuk Efes Havaalanı'ndan eğitim için öğrenci pilot Hatipoğlu ile havalandığı ve henüz belirlenemeyen nedenle Torbalı ilçesi Kırbaş Mahallesi'nde mısır tarlasına düştüğü öğrenildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, pilotun hayatını kaybettiğini belirledi.

Uçağın, Türk Hava Kurumuna ait Cessna-172 tipi eğitim uçağı olduğu öğrenildi.

Önceden de benzer kazalar oldu

Selçuk Efes Havalimanı, İzmir'in Selçuk ilçesinde yer alan ve özellikle sportif havacılık, eğitim ve paraşüt atlayışları için kullanılan bir havalimanıdır. Alan, ticari uçuşlara kapalıdır. Bu özelliğiyle daha çok küçük uçakların, planörlerin ve helikopterlerin iniş-kalkış yaptığı bir merkezdir. Bu tip hava araçları, genellikle pilotaj eğitimi, amatör uçuşlar ve turistik amaçlı faaliyetler için kullanılır.

Selçuk Efes Havalimanı, son kaza dışında da geçmişte üzücü olaylara sahne oldu. Bu kazalar genellikle eğitim uçuşları sırasında veya sportif faaliyetler esnasında meydana geldi.

2013 yılında bir eğitim helikopteri, yine bu havalimanından kalkış yaptıktan kısa bir süre sonra Selçuk yakınlarında düşmüştü. Kazada, helikopterde bulunan iki kişi hayatını kaybetmişti.

2014 yılında bir tek motorlu eğitim uçağı, iniş sırasında pistin yakınındaki bir alana düşmüştü. Uçağın pilotu ve öğrencisi kazada yaşamını yitirmişti.

2019 yılında ise bir planör havalandıktan kısa bir süre sonra motor arızası nedeniyle zorunlu iniş yapmak isterken düşmüştü. Kazada bir kişi hayatını kaybetmiş, bir kişi ise yaralı olarak kurtarılmıştı.

(AB)

türk hava kurumu helikopter kazası izmir pilot
