İzmir'de hayatını kaybeden moto kurye için meslektaşları iş bıraktı

İzmir Otoyolu’nda dün (2 Eylül) Mavişehir’den Karşıyaka istikametine giden Yemeksepeti moto kuryesi Özgür Çıplak arıza nedeniyle sağ şeritte park halinde olan asansör yüklü bir kamyona arkadan çarparak yola savruldu. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Özgür Çıplak’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Özgür Çıplak’ın ölümü İzmir’deki kuryeler arasından büyük bir üzüntüye neden oldu. Gece boyunca WhatsApp gruplarında haberleşen moto kuryeler bugün öğle saatlerinde iş bırakarak Özgür Çıplak’ın cenazesine toplu olarak katıldı.

Çıplak’ın cenazesi, Çiğli Evka 5 700. Yıl Osmanlı Camii’nde kılınan öğle namazının ardından Doğançay Mezarlığı’na defnedildi.

Görsel: Moto Kurye Haber-Yorum/X

Moto kuryelerden protesto

İzmir çapında ağırlığını Yemeksepeti kuryelerinin oluşturduğu yüzlerce moto kurye cenazeye toplu katılarak hem meslektaşlarının ailesinin acısını paylaştı hem de kornalarına basarak son dönemde artan moto kurye ölümlerine olan tepkilerini gösterdi.

Kurye Hakları Derneği’nin raporuna göre 2023 yılında en az 68 moto kurye iş cinayetlerinde hayatını kaydetti. Derneğin 2024 verilerine göre ise Özgür Çıplak, bu yıl çalışırken hayatını kaybeden 36’ncı moto kurye oldu.

2023’te en az 68 moto kurye iş cinayetinde hayatını kaybetti

İzmir’de yüzlerce moto kurye hayatını kaybeden meslektaşları Özgür Çıplak için cenaze için iş bıraktı.



Uzun konvoyların oluşturan kuryeler whatshap gruplarında hem baş sağlığı dileklerini hem de artık ölmek istemediklerini belirten mesajlar paylaştı! pic.twitter.com/uuYRGsHZ63 — Moto Kurye Haber-Yorum (@kurye_haber) September 3, 2024

(MÇ/VC)