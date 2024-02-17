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Yayın Tarihi: 17 Şubat 2024 10:11
 ~ Son Güncelleme: 17 Şubat 2024 10:19
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İzmir'de gözaltına alınan 5 gazeteci serbest bırakıldı

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Semra Turan ve Cihan Başakçıoğlu’nu adli kontrol şartıyla, Delal Akyüz, Melike Aydın, Tolga Güney ve Fatma Funda Akbulut’a ise ev hapsi vererek serbest bıraktı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İzmir'de gözaltına alınan 5 gazeteci serbest bırakıldı

İzmir'de 13 Şubat’ta evlere düzenlenen baskınla gözaltına alınan Mezopotamya Ajansı (MA) muhabirleri Semra Turan, Delal Akyüz ve Tolga Güney, JINNEWS muhabiri Melike Aydın, Gazete Duvar Muhabiri Cihan Başakçıoğlu ile Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) basın çalışanı Fatma Funda Akbulut ifade işlemlerinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. 

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Semra Turan ve Cihan Başakçıoğlu’nu adli kontrol şartıyla, Delal Akyüz, Melike Aydın, Tolga Güney ve Fatma Funda Akbulut’a ise ev hapsi vererek serbest bıraktı. 

Adliyeden bırakılan gazetecileri aileleri, arkadaşları, meslektaşları ve çok sayıda yurttaş “Özgür basın susturulamaz” sloganıyla karşıladı.

“Ajanslar kriminalize edilmeye çalışılıyor”

Açıklamada konuşan gazeteci Semra Turan, dört gündür bir hukuksuzluğa imza atıldığını vurguladı, uydurma gerekçelerle bir soruşturma dosyası hazırlandığını söyledi. 

Turan, şöyle dedi:

“Yaptığımız haberlerden dolayı yargılandık. Yaptığımız ekoloji haberleri yine 8 Mart Kadınlar Günü’ne dair yaptığımız haberler ama en uç olan ise otizmli bir çocuğa istismar davasını takip etmemiz bile soruşturma konusu olmuş. Kürt sorununun çözümüne dair yapmış olduğumuz haberler bizlere soruldu. Bu ülkede yaşananları yazıyoruz. Yazmamızdan kaynaklı da gözaltılar, tutuklamalara tabi tutuluyoruz. Özellikle ajanslarımız kriminalize edilmeye çalışılıyor."

TGS’den tepki: Adli kontrol cezaya dönüştü

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) serbest bırakılan gazeteciler hakkında verilen ev hapsi şeklindeki adli kontrol kararını eleştirdi:

 “Adli kontrol cezaya dönüştü” başlığıyla yapılan açıklamada, "Salı günü İzmir’de ev baskınıyla gözaltına alınan meslektaşlarımız tutuklama talebiyle sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince adli kontrolle serbest bırakıldı. Melike Aydın, Delal Akyüz ve Tolga Güney hakkında konutu terk etmeme; Cihan Başakçıoğlu ve Semra Turan hakkında ise imza adli kontrol tedbirine karar verildi. Mesleki faaliyetleri ile suçlanan gazetecilere reva görülen bu muamele kabul edilemez!" 

İzmir’de 5 gazeteci 3 gündür gözaltında
İzmir’de 5 gazeteci 3 gündür gözaltında
15 Şubat 2024
İzmir’de gazetecilere operasyon: MA, JINNEWS ve Gazete Duvar muhabirleri gözaltına alındı
İzmir’de gazetecilere operasyon: MA, JINNEWS ve Gazete Duvar muhabirleri gözaltına alındı
13 Şubat 2024

(EMK)

cihan başakçıoğlu Semra Turan jin news Mezopotamya Ajans gözaltındaki gazeteciler
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