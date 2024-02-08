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KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 8 Şubat 2024 11:36
 ~ Son Güncelleme: 8 Şubat 2024 17:43
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İzmir'de gözaltına alınan 4 kişi serbest bırakıldı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen 4 kişinin sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlar nedeniyle gözaltına alındıkları öğrenildi.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
İzmir'de gözaltına alınan 4 kişi serbest bırakıldı
Fotoğraftaki kişi: Gözaltındaki Berfin Büyükertaş.

İzmir'de bu sabah saatlerinde birçok eve baskın düzenleyen polisler en az dört kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınanlar arasında, Birleşik Devrimci Parti PM üyesi Mehmet Fırat Ekmen, Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP) Merkez Koordinasyon üyesi Rozana Urkun, TÖP üyesi Berfin Büyükertaş ve Sosyalist Mücadele İnisiyatifi üyesi Tuğçe Kızıldemir ye aldı.

İki kişiye adli kontrol  

Gözaltına alınan 4 kişiye de sanal medya hesaplarından yapılan İbrahim Kaypakkaya ile Meriç Nehri kenarında askerler tarafından öldürülen Harika Kızılkaya, Burak Ağarmış, Özkan Güzel, Erdoğan Çakır ile ilgili yapılan paylaşımlar soruldu. Savcılık ifadesinde de aynı sorular sorulan yurttaşlar adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Ardından Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan 4 kişiden Devrimci Parti PM Üyesi Mehmet Fırat Ekmen ve SMİ üyesi Tuğçe Kızıldemir haftada bir imza adli kontrol şartıyla TÖP MK Üyesi Rozana Urkun ile TÖP üyesi Berfin Büyükertaş ise şartsız serbest bırakıldı. 

Kadınlardan tepki: Arkadaşlarımızı serbest bırakın

Mor Dayanışma’nın X hesabından yapılan paylaşımda şöyle denildi:

“Üyemiz Berfin Büyükertaş, Kampüs Cadıları MK üyesi Rozana Urkun ve Sosyalist Mücadele İnisiyatifinden feminist yol arkadaşımız Tuğçe Kızıldemir bu sabah ev baskınlarıyla gözaltına alındı. Kadın mücadelemizi kriminalize edemeyeceksiniz! Gözaltına alınan kız kardeşlerimizi derhâl serbest bırakılsın!”

Toplumsal Özgürlük Platformu’ndan yapılan paylaşım da şöyle: 

“Bu sabah İzmir'de gerçekleşen ev baskınıyla Merkez Koordinasyon üyemiz Rozana Urkun ile parti üyemiz Berfin Büyükertaş gözaltına alındı. Gözaltına alınan arkadaşlarımız derhal serbest bırakılsın.”

Kampüs Cadıları’nın X hesabından da şöyle seslenildi:

“Sabah saatlerinde İzmir'de gerçekleşen ev baskınlarıyla MK üyemiz Rozana Urkun ve Mor Dayanışma üyesi Berfin Büyükertaş sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. Baskılar bizleri yıldıramaz! Kızkardeşlerimiz derhal serbest bırakılsın!”

(EMK)

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