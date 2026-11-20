İzmir merkezli düzenlenen operasyon kapsamında 17 Kasım'da gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklandı. Gözaltına alınanlar arasında Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İzmir Şubesi yöneticileri ve üyeleri bulunuyor.
ÇHD İstanbul Şube Başkanı Ezgi Önalan ve avukat Yunusemre Işık tutuklandı
"ÇHD susmayacak"
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen ÇHD İzmir Şube Sekreteri Veysi Çetin, Erdoğan Akdoğdu, Yemen Cankan ve Bahattin Özdemir tutuklandı.
Kararın ardından X sosyal medya hesabında açıklama yapan ÇHD, tepki gösterdi: "Düşman ceza hukukunuzun kararlarını tanımıyoruz, arkadaşlarımızı alacağız! ÇHD SUSMADI, SUSMAYACAK!"
Şube sekreterimiz Veysi Çetin, üyelerimiz Yemen Cankan, Erdoğan Akdoğdu ve meslektaşımız Bahattin Özdemir tutuklandı. Düşman ceza hukukunuzun kararlarını tanımıyoruz, arkadaşlarımızı alacağız! ÇHD SUSMADI, SUSMAYACAK!— ÇHD İzmir Şube (@chdizmirsubesi) November 19, 2026
ÇHD: Üyemiz avukatlar şafak operasyonlarıyla gözaltına alındı
Ne olmuştu?
İzmir merkezli operasyonda 17 Kasım'da 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 4'ü, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklandı. Gözaltına alınanlar arasında ÇHD İzmir Şubesi'nin yöneticileri ve üyeleri bulunuyor.
(FY)