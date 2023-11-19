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Yayın Tarihi: 19 Kasım 2023 16:42
 ~ Son Güncelleme: 19 Kasım 2023 17:44
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İzmir'de görme engellilerden toplu taşıma eylemi

Görme engelli yurttaş Ayşe Gümüş, "Durakların sesli olarak anonsu bizim için sosyal sorumluluk projesi değil, zorunluluk. Herkes için nasıl tabelalar, oklar varsa bizim için de sesli erişebilirliğinin olması gerekiyor" dedi.

Ali Dinç
Ali Dinç

Ali Dinç

İzmir’de yaşayan görme engelli yurttaşlar, toplu taşımalarda yaşanan sorunlarla ilgili imza kampanyası başlatıyor.

Görme engelli yurttaşlardan İZBAN’a ‘refakatçi’ tepkisi
Görme engelli yurttaşlardan İZBAN’a ‘refakatçi’ tepkisi
1 Kasım 2023

Pazartesi (20 Kasım) günü saat 11.00’da Eshot Genel Müdürlüğü binası önünde toplanacak olan görme engelli yurttaşlar, toplu taşımalarda yaşadıkları sorunlara dair dilekçelerini Eshot Genel Müdürlüğü’ne verecekler.

bianet’e konuşan Eğitimde Görme Engelliler Derneği (EGED) üyeleri Şeyma Büyükurvay Şatay, Ayşe Gümüş ve Turgay Gümüş İzmir’de toplu taşımalarda yaşadıkları sorunları anlattı ve gören-görmeyen herkesi kampanyaya katılmaya davet etti.

(AD)

eged Eğitimde Görme Engelliler Derneği izmir İZBAN toplu taşıma ESHOT metro otobüs
Ali Dinç
Ali Dinç
[email protected] tüm yazıları
Maltepe Üniversitesi Gazetecilik bölümü 2022 mezunu. Aynı üniversitede, çift anadal programı ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü okudu. Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel...

Maltepe Üniversitesi Gazetecilik bölümü 2022 mezunu. Aynı üniversitede, çift anadal programı ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü okudu. Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel Gazetecilik Atölyesi" katılımcısı. Mayıs 2023 bianet stajyeri. Ağustos 2023'ten bu yana bianet muhabiri.

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