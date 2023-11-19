İzmir'de görme engellilerden toplu taşıma eylemi
Görme engelli yurttaş Ayşe Gümüş, "Durakların sesli olarak anonsu bizim için sosyal sorumluluk projesi değil, zorunluluk. Herkes için nasıl tabelalar, oklar varsa bizim için de sesli erişebilirliğinin olması gerekiyor" dedi.
İzmir’de yaşayan görme engelli yurttaşlar, toplu taşımalarda yaşanan sorunlarla ilgili imza kampanyası başlatıyor.
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Pazartesi (20 Kasım) günü saat 11.00’da Eshot Genel Müdürlüğü binası önünde toplanacak olan görme engelli yurttaşlar, toplu taşımalarda yaşadıkları sorunlara dair dilekçelerini Eshot Genel Müdürlüğü’ne verecekler.
bianet’e konuşan Eğitimde Görme Engelliler Derneği (EGED) üyeleri Şeyma Büyükurvay Şatay, Ayşe Gümüş ve Turgay Gümüş İzmir’de toplu taşımalarda yaşadıkları sorunları anlattı ve gören-görmeyen herkesi kampanyaya katılmaya davet etti.
(AD)
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