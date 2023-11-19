İzmir'de görme engellilerden toplu taşıma eylemi

Görme engelli yurttaş Ayşe Gümüş, "Durakların sesli olarak anonsu bizim için sosyal sorumluluk projesi değil, zorunluluk. Herkes için nasıl tabelalar, oklar varsa bizim için de sesli erişebilirliğinin olması gerekiyor" dedi.