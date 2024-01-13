İzmir'de Filistin için insan zinciri oluşturuldu

Filistin'e Özgürlük Platformu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına ilişkin İzmir Alsancak ÖSYM binası önünde basın açıklaması yaptı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, açıklamaya çok sayıda insan hakları savunucusu katıldı. Açıklamada, Filistin'de katledilen insanların isimlerinin yazılı olduğu pankart açılarak, insan zinciri oluşturuldu.

"Filistin direnişi kazanacak", "İşgalci İsrail terörüne son" ve "İsraille askeri ekonomik anlaşmalara son" dövizleri taşındı.

Açıklamayı Filistin’e Özgürlük Platformu adına Sıdıka Çetin ve Hacer Yeşilçay okudu.

Açıklamada, dünyanın gözü önünde Filistin halkının katledildiği belirtilerek, "Gazze Sağlık Bakanlığı son 24 saat içinde İsrail saldırılarında en az 113 kişinin öldüğünü, 250 kişinin de yaralandığını bildirdi. Hâlâ enkaz altında oldukları tahmin edilen en az 8 bin kişi ise kayıp durumda. Öldürülenlerin 11 bini çocuk ve 6 bine yakınının kadın olduğunu biliyoruz. Öldürülenlerin yüzde 90’ı sivil. Dünyanın gözü önünde bir halk yok ediliyor, bir soykırım yaşanıyor. Hala ateşkes yok, İsrail hala durmuyor. Her 10-15 dakikada bir çocuk öldürülüyor. Bir halk, bir şehir yok ediliyor gözlerimizin önünde. Bu yüzden soykırım yaşanıyor diyoruz ve İsrail’in savaş suçları nedeniyle yargılanması için mücadele ediyoruz" denildi.

"Türkiye ilişkilerine son versin"

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“Bir katliamın kanıksanmasına, bu soykırım girişiminin 'normalleştirilmesine' asla ama asla izin vermeyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti devleti ile İsrail devleti arasında nasıl bir askeri ve ticari ilişki var? Devletler arası bu ikili anlaşmalar hemen sona erdirilmeli. Gazze halkının yanında görünüp, limanlardan gemilerin kalkmasına izin vermek ve İsrail devletiyle ilişkileri normalmiş gibi, olağan zamanlardaymış gibi sürdürmek kabul edilemez."

(AD)