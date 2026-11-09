İzmir'de fabrikada patlama: En az 17 işçi hayatını kaybetti

İzmir’in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası’nda meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangında en az 17 işçi hayatını kaybetti, 1'i ağır 12 işçi ise yaralandı.

İzmir Valiliği, ilk belirlemelere göre patlamanın sıvı çelik dökümü sırasında tavan vincinin koparak ark ocağına düşmesi sonucu meydana geldiğini açıkladı. Şirket ise “Elektrik ark ocaklarından birinde yürütülen planlı bakım çalışmaları sırasında üzücü bir kaza meydana geldi” açıklaması yaptı.

#SONDAKİKA İzmir’in Aliağa ilçesinde bulunan bir demir çelik fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamanın nedeni ve olayın detayları henüz netlik kazanmadı. https://t.co/pUzfJva2CQ — İZMİR’İN NABZI (@izmirinnabzi) November 9, 2026

17 işçi hayatını kaybetti

İzmir Valiliği, HABAŞ Demir Çelik AŞ tesislerinde meydana gelen patlamaya ilişkin ilk açıklamasında, saat 12.00 sıralarında patlama meydana geldiğini, en az üç kişinin hayatını kaybettiğini, üçü ağır olmak üzere 14 kişinin yaralandığını açıkladı. Valilik ayrıca, enkaz altında kalan 10 kişiye ulaşmak için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Valilik ikinci açıklamasında, ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen bir kişi ile enkaz altından çıkarılan iki kişinin daha hayatını kaybettiğini ve toplam can kaynı sayısının altıya yükseldiğini kaydetti.

İzmir Valisi Süleyman Elban ise saat 16.45 sularında yaptığı açıklamada can kaybı sayısının 10’a yükseldiğini, hastanelerde 15 yaralı olduğunu açıkladı.

Elban, enkaz altında dört kişinin olduğunu ve arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Normal vardiyada o hatta 300’ün üzerinde çalışan olduğu ama bakım sırasında kazan değişimi olduğu için yaklaşık 200 civarında çalışan olduğu söyleniyor. O an bir üretim yok ancak düşen malzemelerin doğalgaz hattına çarpıp patlatması sonucu bir patlama meydana geliyor.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından akşam 19.00 sularında yaptığı açıklamada, can kaybı sayısının 16'ya yükseldiğini, 2'si ağır, 13 kişinin yaralandığını kaydetti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, saat 22.14’te X hesabında yaptığı paylaşımda, durumu ağır olan bir işçinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece patlamada hayatını kaybeden işçilerin sayısı 17’ye yükseldi.

*HABAŞ’ın Aliağa’daki demir-çelik üretim tesisi, Bozköy-Çakmaklı sanayi bölgesinde yer alıyor. HABAŞ’ın Nemrut Körfezi kıyısındaki limanı ise Çakmaklı’da bulunuyor ve demir-çelik tesisine yaklaşık 7 kilometre mesafede. Şirket, Aliağa’daki üretim sahasında çelikhane ve haddehanelerin yanı sıra gaz üretimi, boru-tüp ve enerji tesisleri de bulunuyor. (Harita: Google Maps)

Eski sendikacı Doğangül: "Göz göre göre gelen bir patlama"

Patlamaya ilişkin bianet’e konuşan YENİ Parti Aliağa Belediye Meclis Üyesi ve eski Petrol İş Aliağa Şube Başkanı İbrahim Doğangül, kazanın "göz göre göre geldiğini" söyledi.

Doğangül, işçilerden aldığı bilgiye göre, lav dolu potayı taşıyan vincin potayı kaldıramayarak devrildiğini, ardından yangın çıktığını ve oksijen tüplerinin patladığını aktardı.

HABAŞ’ın Aliağa tesislerinde yıllara yayılan iş kazaları ve ölümler

Patlamanın ardından bölgeye giden Doğangül, demir çelik fabrikalarında her türlü hurdanın işlendiğini, bu nedenle askeri mühimmat dahil farklı maddelerin bulunabileceğini söyledi. Ancak kendisine ulaşan ilk bilgilerin patlamanın nedeninin vinç arızası olduğunu gösterdiğini belirtti.

Demir çelik fabrikalarında iş kazalarının sıradanlaştırıldığını vurgulayan Doğangül, şöyle konuştu:

Demir çelik fabrikalarında ‘Ayağı koptu, bacağı koptu’ diye söylenir. Bunlara çok alışageldik. Ancak bu patlama durumun vahametini gözler önüne seriyor. Zamanında önlem alınsaydı böyle olur muydu? Bu tür iş kazaları için ‘görünmez kaza’, ‘fıtrat’ falan diyorlar. Hayır, bu göz göre göre gelen bir patlama. Demir çelik fabrikalarındaki patlamalar göz göre göre geliyor ve insan hayatına mal oluyor.

Doğangül, patlamanın ardından can kaybının artabileceği endişesini de dile getirdi.

Işıkhan ve Gürlek’ten açıklamalar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada “Yaşanan elim olayı araştırmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından başmüfettiş görevlendirilmiştir. Bakanlık olarak süreci yakından takip ediyoruz” dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek de patlamayla ilgili Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturma başlattığını ve dört cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini açıkladı.

Gürlek, “Cumhuriyet savcılarımız ve bilirkişi heyeti tarafından olay yerinde incelemeler yürütülürken enkaz altında bulunan işçilerimize ulaşılması için arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir” dedi.

HABAŞ’taki patlamaya tanık olanlar: Yer sarsıldı, bomba gibi patladı Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre, fabrika yakınlarında bulunan Nuri Ali Ülker, patlamanın ardından toz bulutu ve duman yükseldiğini söyledi. Ülker, “Yer titredi. Çok şiddetliydi. Sonra itfaiye, ambulanslar gelmeye başladı” dedi. Deniz Ülker de patlamanın şiddetiyle deprem olduğunu düşündüğünü belirterek, “Sanki yer kabuğu altımızdan kaydı, ben deprem zannettim. Karşımızdaki fabrikaya baktığımda simsiyah dumanlar çıkıyordu. Bacanın olduğu yerde yangın çıktı” diye konuştu. Fabrikada tır şoförü olarak çalışan Turan İlbay ise aracıyla tesisten çıkmak üzereyken patlamanın yaşandığını anlattı. İlbay, “Bomba etkisinde bir patlama oldu. Arabayı kenara çektim” dedi.

HABAŞ’ta üretim baskısı, işçi sağlığı ve güvenliği sorunları HABAŞ, Türkiye’nin büyük demir-çelik üreticilerinden biri. Şirketin güncel kurumsal verilerine göre Aliağa tesisindeki çelikhane yılda 4,5 milyon ton sıvı çelik üretim kapasitesine sahip. Tesiste filmaşin ve çubuk haddehanelerinin yanı sıra 2014’te devreye alınan sac haddehanesi de bulunuyor. Şirket ayrıca sınai ve tıbbi gaz, enerji, ağır makine, LPG ve doğal gaz alanlarında faaliyet gösteriyor. Evrensel’in farklı tarihlerde HABAŞ’a dair yayımladığı haberlere göre, fabrikada yıllar boyunca yoğun üretim baskısı, yetersiz işçi sayısı, uzun çalışma süreleri, ertelenen bakımlar ve iş güvenliği eksiklikleri öne çıkan sorunlar oldu. İşçiler, 12 saate varan vardiyalar, kısa dinlenme süreleri, eski ve bakımsız ekipmanlar ile artan üretim hedeflerinin çalışma koşullarını daha da ağırlaştırdığını anlattı. Şirketin üretim ve ihracat rekorları kırdığı dönemlerde işçiler, bunun fazla mesai, taşeronlaştırma ve güvenlik önlemlerindeki yetersizlikler pahasına sağlandığını dile getirdi. İşçi anlatımlarına göre bazı bölümlerde ölüm ve ağır yaralanmaların ardından dahi üretim kısa sürede yeniden başladı, bakım ihtiyacı çoğu zaman üretimin sürekliliğinin gerisinde kaldı. HABAŞ’ın da içinde bulunduğu Aliağa’daki demir çelik fabrikalarına ilişkin haberlerde ise az işçiyle yüksek üretim, makineler çalışırken yapılan bakım ve müdahaleler, deneyimli işçi sayısındaki azalma ve tehlikeli işlere itiraz edememe hali ortak sorunlar arasında sıralandı.

(EMK)