İzmir'de fabrikada patlama: 6 kişi hayatını kaybetti

*Eski Petrol İş Aliağa Şube Başkanı İbrahim Doğangül, kazanın önlenebilir olduğunu belirtti. Görgü tanıkları yerin sarsıldığını, bomba gibi bir patlama yaşandığını anlattı. İşçiler ise fabrikada güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğunu, günde 16 saate varan çalışma ve üretim baskısı bulunduğunu, taşeron işçi çalıştırıldığını ifade ediyor.

*İzmir'in Aliağa ilçesi Bozköy Mahallesi'ndeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti, enkaz altında kalan 10 kişiye ulaşmak için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

İzmir’in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası’nda meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangında en az altı işçi hayatını kaybetti. Enkaz altında kalan 10 kişiye ulaşmak için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, ilk belirlemelere göre patlamanın, sıvı çelik dökümü sırasında tavan vincinin koparak ark ocağına düşmesi sonucu meydana geldiği değerlendiriliyor.

#SONDAKİKA İzmir’in Aliağa ilçesinde bulunan bir demir çelik fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamanın nedeni ve olayın detayları henüz netlik kazanmadı. https://t.co/pUzfJva2CQ — İZMİR’İN NABZI (@izmirinnabzi) November 9, 2026

Valilik: Altı işçi hayatını kaybetti

İzmir Valiliği, HABAŞ Demir Çelik AŞ tesislerinde meydana gelen patlamaya ilişkin ilk açıklamasında, saat 12.00 sıralarında patlama meydana geldiğini, en az üç kişinin hayatını kaybettiğini, üçü ağır olmak üzere 14 kişinin yaralandığını ve enkaz altında kalan 10 kişiye ulaşmak için çalışmaların sürdüğünü duyurdu.

Valilik ikinci açıklamasında, ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen bir kişi ile enkaz altından çıkarılan iki kişinin daha hayatını kaybettiğini ve toplam can kaynı sayısının altıya yükseldiğini belirtti.

*HABAŞ’ın Aliağa’daki demir-çelik üretim tesisi, Bozköy-Çakmaklı sanayi bölgesinde yer alıyor. HABAŞ’ın Nemrut Körfezi kıyısındaki limanı ise Çakmaklı’da bulunuyor ve demir-çelik tesisine yaklaşık 7 kilometre mesafede. Şirket, Aliağa’daki üretim sahasında çelikhane ve haddehanelerin yanı sıra gaz üretimi, boru-tüp ve enerji tesisleri de bulunuyor. (Harita: Google Maps)

Eski sendikacı Doğangül: "Göz göre göre gelen bir patlama"

Patlamaya ilişkin bianet’e konuşan YENİ Parti Aliağa Belediye Meclis Üyesi ve eski Petrol İş Aliağa Şube Başkanı İbrahim Doğangül, kazanın "göz göre göre geldiğini" söyledi.

Doğangül, işçilerden aldığı bilgiye göre, lav dolu potayı taşıyan vincin potayı kaldıramayarak devrildiğini, ardından yangın çıktığını ve oksijen tüplerinin patladığını aktardı.

Patlamanın ardından bölgeye giden Doğangül, demir çelik fabrikalarında her türlü hurdanın işlendiğini, bu nedenle askeri mühimmat dahil farklı maddelerin bulunabileceğini söyledi. Ancak kendisine ulaşan ilk bilgilerin patlamanın nedeninin vinç arızası olduğunu gösterdiğini belirtti.

Demir çelik fabrikalarında iş kazalarının sıradanlaştırıldığını vurgulayan Doğangül, şöyle konuştu:

Demir çelik fabrikalarında ‘Ayağı koptu, bacağı koptu’ diye söylenir. Bunlara çok alışageldik. Ancak bu patlama durumun vahametini gözler önüne seriyor. Zamanında önlem alınsaydı böyle olur muydu? Bu tür iş kazaları için ‘görünmez kaza’, ‘fıtrat’ falan diyorlar. Hayır, bu göz göre göre gelen bir patlama. Demir çelik fabrikalarındaki patlamalar göz göre göre geliyor ve insan hayatına mal oluyor.

Doğangül, patlamanın ardından can kaybının artabileceği endişesini de dile getirdi.

Işıkhan ve Gürlek’ten açıklamalar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada “Yaşanan elim olayı araştırmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından başmüfettiş görevlendirilmiştir. Bakanlık olarak süreci yakından takip ediyoruz” dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek de patlamayla ilgili Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturma başlattığını ve dört cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini açıkladı.

Gürlek, “Cumhuriyet savcılarımız ve bilirkişi heyeti tarafından olay yerinde incelemeler yürütülürken enkaz altında bulunan işçilerimize ulaşılması için arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir” dedi.

HABAŞ’taki patlamaya tanık olanlar: Yer sarsıldı, bomba gibi patladı Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre, fabrika yakınlarında bulunan Nuri Ali Ülker, patlamanın ardından toz bulutu ve duman yükseldiğini söyledi. Ülker, “Yer titredi. Çok şiddetliydi. Sonra itfaiye, ambulanslar gelmeye başladı” dedi. Deniz Ülker de patlamanın şiddetiyle deprem olduğunu düşündüğünü belirterek, “Sanki yer kabuğu altımızdan kaydı, ben deprem zannettim. Karşımızdaki fabrikaya baktığımda simsiyah dumanlar çıkıyordu. Bacanın olduğu yerde yangın çıktı” diye konuştu. Fabrikada tır şoförü olarak çalışan Turan İlbay ise aracıyla tesisten çıkmak üzereyken patlamanın yaşandığını anlattı. İlbay, “Bomba etkisinde bir patlama oldu. Arabayı kenara çektim” dedi.

HABAŞ’ta üretim baskısı, işçi sağlığı ve güvenliği sorunları Evrensel’in haberine göre, HABAŞ, 2002’de işçi ücretlerini yüzde 60 düşürdü, 2008 ekonomik krizinden sonra ise ücret artışı yapmadı. İşçi sayısını azaltarak üretimini artıran şirket, üç yıl önce 50 bin metrekarelik sac haddehanesi, geçen yıl da 150 tonluk elektrik ark ocağı (EAO) kurdu. Yıllık 3 milyon ton üretim kapasitesine sahip HABAŞ, Türkiye’nin önde gelen demir çelik ve sanayi şirketleri arasında yer alıyor. Şirket; çelik, sınai ve tıbbi gaz, elektrik enerjisi ve ağır makine üretiminin yanı sıra LPG ve doğal gaz dağıtımı da yapıyor. İşçiler, fabrikada iş güvenliği önlemlerinin yetersiz olduğunu, üretim baskısının kazalara yol açtığını anlatıyor. İşçi temsilcilerine göre çelikhanede ayda 20-25 hafif yaralanmalı kaza yaşanıyor. İşçiler, günde 16 saate varan çalışma süreleriyle üretimin sürdürüldüğünü, döküm sürelerinin teknolojik iyileştirmeler yerine işçi emeği artırılarak kısaltıldığını söylüyor. Aliağa'da yedi demir çelik fabrikası ve haddehanede yaklaşık 10 bin işçi çalışıyor. Bölgede kapsamlı bir yanık hastanesinin bulunmaması da işçiler açısından önemli bir sorun. Yanık vakaları, yaklaşık 80 kilometre uzaklıktaki Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk ediliyor. İş güvenliğine ilişkin uyarıların dikkate alınmadığını belirten işçiler, fabrikada geçen yıl 150 tonluk ocağın kurulumu sırasında altı işçinin yaralandığını hatırlatıyor. İşçiler ayrıca bakım çalışmalarının üretim durdurulmadan yapıldığını, iş güvenliği kurallarına uyulmasını isteyenlerin işten çıkarılabildiğini aktarıyor. Çalışma Bakanlığı müfettişlerinin incelemesinde, özellikle haddehanelerde taşeron çalıştırılmasına ilişkin usulsüzlükler tespit edildi. Bunun ardından yaklaşık 400 işçi kadroya alındı. Ancak fabrikada çok sayıda taşeron işçinin çalışmaya devam ettiği belirtiliyor.

(EMK)