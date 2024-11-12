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HABER
Yayın Tarihi: 12 Kasım 2024 08:00
 ~ Son Güncelleme: 12 Kasım 2024 11:19
3 dk Okuma

İzmir'de evde çıkan yangında 5 çocuk hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada, topladığı hurdaları satmak için dışarda olduğu öğrenilen anne de eve döndü.

BİA Haber Merkezi

ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Görselde gece saatlerinde çekilmiş bir olay yeri görülmektedir. "GİRİLMEZ POLİS" yazılı sarı renkli polis şeridi ile çevrili bir alan dikkat çekmektedir. Görüntüde sırtı dönük bir polis memuru yer almakta ve üzerinde "POLIS" yazılı siyah bir ceket giymektedir. Polis memuru, eski ve derme çatma bir barakaya doğru bakmaktadır. Barakanın dış yüzeyi farklı malzemelerle kaplanmış olup, tahta plakalar, metal parçalar ve muşamba gibi malzemeler göze çarpmaktadır. Zeminde toprak ve taşlar bulunmaktadır ve etrafta ağaç dalları ile yapraklar görülmektedir. Bu durum, mekanın dışarıda, kırsal veya izole bir alanda olduğunu düşündürmektedir. Genel atmosfer, düşük ışıklandırma nedeniyle gölgelerle kaplanmış olup, olayın ciddiyetini ve gizemini yansıtmaktadır.
Fotoğraf: AA

İzmir'in Selçuk ilçesinde, evde çıkan yangında 5 çocuk hayatını kaybetti. Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evde yangın çıktığını gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

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İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada, topladığı hurdaları satmak için dışarda olduğu öğrenilen anne de eve döndü.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, dumandan etkilendiği belirlenen aynı odadaki 5 kardeşten 3'ü olay yerinde hayatını kaybetti. Ambulansla Selçuk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 kardeş ise yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybedenlerin Fadime Nefes (5), Funda Peri (4), Aslan Miraç (3), Masal Işık (2) ve Aras Bulut Akcan (1) olduğu öğrenildi.

Olay sonrası hastaneye gelen ve ayakta durmakta güçlük çeken anne Melisa Sinem Akcan (27) fenalaştı. Hastanede tedavi gören anne Akcan hakkında, soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi. Anne Akcan'ın bu gece hastanede tedavi göreceği, tedavisi sonrası emniyete götürüleceği belirtildi.

Çocukların babasının cezaevinde olduğu, yangın sırasında ise evde yalnız oldukları kaydedildi.

Selçuk Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar da Selçuk Devlet Hastanesi'nde yetkililerden bilgi aldı.

Kardeşlerin cenazeleri, hastanedeki işlemlerin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Yangının elektrik sobasının devrilmesi nedeniyle çıktığı değerlendiriliyor.

Milliyet'in haberine göre, yangının söndürüldüğü evin bahçesinde çocuklara ait oyuncaklar ve ailenin bakımını üstlendiği bir köpeğin bulunduğu görüldü.

Olayın ardından fenalaştığı için Selçuk Devlet Hastanesinde tedavi gören ve soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen M.S.A.'nın tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Yangında hayatını kaybeden 5 çocuğun otopsi işlemleri, İzmir Adli Tıp Kurumu'nda başladı. İlk bulgulara göre çocukların yangında açığa çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edildi.

Bakanlık açıklama yaptı

Gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu olarak yaptığı açıklamada, yangında hayatını kaybeden 5 küçük çocuğun trajedisini değerlendirerek, yetkililerin sorumluluğuna dikkat çekti. "Bir şehir bu kadar sahipsiz olamaz" diyen Saymaz, olaydan valilik, kaymakamlık ve belediyenin haberdar olması gerektiğini belirtti. Bu eleştiriler üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi.

Bakanlığın basın danışmanı Uğur Karakaş, Saymaz'ın sözleri üzerine trajik olayla ilgili bilgi verdi. Yapılan açıklamada, aileye 18 kez ziyaret gerçekleştirildiği ve maddi destek sağlandığı belirtildi. Ayrıca, ailenin çocukları devlet himayesine vermeyi reddettiği "Kendimize zarar veririz, çocuklarımızı vermeyiz" dediği belirtildi.

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(EMK)

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çocuk ölümleri yoksulluk derin yoksulluk
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