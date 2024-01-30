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Yayın Tarihi: 30 Ocak 2024 10:23
 ~ Son Güncelleme: 30 Ocak 2024 10:37
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İzmir'de ev baskınları: Beş gözaltı

Aralarında TÖP PM ve Mor Dayanışma üyesi Didar Gül ile ESP İzmir İl Başkanı Kerim Altınmakas'ın da olduğu çok sayıda kişi "cezaevi ziyaretleri" gerekçe gösterilerek gözaltına alındı.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
İzmir'de ev baskınları: Beş gözaltı
Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

İzmir'de aralarında Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP) Parti Meclisi (PM) ve Mor Dayanışma üyesi Didar Gül ile Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) İzmir İl Başkanı Kerim Altınmakas'ın da olduğu çok sayıda kişi bu sabah evlerine yapılan baskınlarla gözaltına alındı.

TÖP'ün aktardığına göre, gözaltıların gerekçesi cezaevine yapılan ziyaretler.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre ise Gül'ün, İzmir Karşıyaka'daki evinde arama yapan ekipler, telefonuna el koydu.

"Örgüte finansman sağlama" iddiasıyla gözaltına alınan Gül, Çankaya'da bulunan İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 

TÖP ve ESP'den açıklama

Gözaltılarla ilgili açıklama yapan TÖP, şöyle dedi:

"Parti Meclisi üyemiz Didar Gül, İzmir'de ev baskınıyla gözaltına alındı. Asılsız gerekçeler ile gözaltına alınan yoldaşımız derhal serbest bırakılsın. Devrimcileri, sosyalistleri, kadınları baskı ve gözaltılarla yıldıramayacaksınız.

"Siyasi tutsakları ziyaret etmek, onlarla dayanışmak suç değildir. Devrimci dayanışma yargılanamaz!" 

"Tutsaklarla birlikte görüşçülerini de teslim almak tecrit politikasının amacıdır," diyen ESP ise şöyle dedi:

"Hapishanelerdeki devrimci-komünist tutsaklara görüşe gittiği, para yatırdığı gerekçesiyle İzmir İl Başkanımız Kerim Altınmakas’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

"Tutsaklarla birlikte görüşçülerini de teslim almak tecrit politikasının amacıdır. Susma!" (TY)

Toplumsal Özgürlük Partisi ev baskınları İzmir'de gözaltı mor dayanışma ESP
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