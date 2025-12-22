ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
YAŞAM
YT: Yayın Tarihi: 22.12.2025 08:51 22 Aralık 2025 08:51
 ~  SG: Son Güncelleme: 22.12.2025 08:56 22 Aralık 2025 08:56
Okuma Okuma:  1 dakika

İzmir'de "en uzun gece" koşusu

Yılın en uzun gecesinde düzenlenen koşu, İnciraltı Kent Ormanı’ndaki Engelliler Parkı’nda tamamlandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İzmir'de "en uzun gece" koşusu
Fotoğraf:AA

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca "ışığını al gel" sloganıyla düzenlenen koşu öncesi katılımcılar, Konak Atatürk Meydanı'nda eğitmenler eşliğinde ısınma hareketleri yaptı. İnciraltı’nda sona erdi.

AA'nın aktardığına göre, yaklaşık 2 bin koşucu ile 500’e yakın bisikletlinin katıldığı etkinlikte, katılımcılar vücutlarına sardıkları ışıklar, renkli kostümler ve ışıklı şapkalarla geceye görsel bir şölen kattı. Işıklar eşliğinde koşulan parkur, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı boyunca uzanan 6,5 kilometrelik etapta ilerledi.

Yılın en uzun gecesinde düzenlenen koşu, İnciraltı Kent Ormanı’ndaki Engelliler Parkı’nda tamamlandı. Etkinlik sonunda katılımcılara anı madalyaları takdim edildi.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
21 aralık yılın en uzun gecesi
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git