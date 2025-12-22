İzmir'de "en uzun gece" koşusu

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca "ışığını al gel" sloganıyla düzenlenen koşu öncesi katılımcılar, Konak Atatürk Meydanı'nda eğitmenler eşliğinde ısınma hareketleri yaptı. İnciraltı’nda sona erdi.

AA'nın aktardığına göre, yaklaşık 2 bin koşucu ile 500’e yakın bisikletlinin katıldığı etkinlikte, katılımcılar vücutlarına sardıkları ışıklar, renkli kostümler ve ışıklı şapkalarla geceye görsel bir şölen kattı. Işıklar eşliğinde koşulan parkur, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı boyunca uzanan 6,5 kilometrelik etapta ilerledi.

Yılın en uzun gecesinde düzenlenen koşu, İnciraltı Kent Ormanı’ndaki Engelliler Parkı’nda tamamlandı. Etkinlik sonunda katılımcılara anı madalyaları takdim edildi.

