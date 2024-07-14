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Yayın Tarihi: 14 Temmuz 2024 14:21
 ~ Son Güncelleme: 14 Temmuz 2024 14:46
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İzmir'de elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili soruşturma

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma başlatılırken, olay yerindeki kabloların açıkta olduğu görüldü.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İzmir'de elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili soruşturma

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili aralarında bir daire başkanının da bulunduğu 9 İZSU çalışanı ile 20 GDZ Elektrik çalışanı ve yetkilisi hakkında gözaltı kararı verdi.

Görseli Büyüt

Gözaltı kararı verilen 9 İZSU Genel Müdürlüğü çalışanından birinin daire başkanı olduğu, diğer 20 kişinin ise GDZ Elektrik çalışanı ve yetkililerinden oluştuğu belirtildi.

Görseli Büyüt

Ne olmuştu?

Konak ilçesinde 12 Temmuz'da, etkili olan yağmurdan kaçmaya çalışan İnanç Öktemay, Enver Dündar Başar Sokak'taki su birikintisine bastıktan sonra elektrik akımına kapılıp yere düşmüş, Özge Ceren Deniz de ona yardım etmek isterken akıma kapılıp arkadaşının yanına düşmüştü.

Görseli Büyüt

Çevredekilerin müdahalesiyle su birikintisinden çıkarılan Öktemay ve Deniz, kaldırıldıkları Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Alsancak Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Görseli Büyüt

AA’ya konuşan görgü tanıklarından Sevda Çelik, 5 yıldır olayın olduğu sokakta çalıştığını söyledi. Çelik, olayı anlatırken şu ifadeleri kullanmıştı:

"Akşam üzeri direkten patlama sesi geldi. 3-4 dakika sonra elektrik suya karıştı sanırım. Bir adamın sesini duyduk. Olay yerine gittiğimde yerde 2 kişi yatıyordu. 10-15 dakika civarı suda yattılar. Sonra halatla çekmeye çalıştılar. Adamı kendine getirmeye çalıştılar. Adam kendine geldikten sonra hastaneye götürdüler. Sonra kadına masaj yaptılar."

Görseli Büyüt

Olay yerinde kablolar dışarıda

Olaydan sonra elektrik kaçağının olduğu yerdeki yağmur suyu tahliye hattını sağlayan 3 mazgal kapağı ekipler tarafından açıldı. Yetkililer, bölgeye elektrik vererek kaçağın kaynağını tespit etmeye çalıştı.

Görseli Büyüt

Enver Dündar Başar Sokak’ın Google Haritalar üzerinden sokak görünümüne bakıldığında Nisan 2024’te söz konusu mazgalların çevresinde açığa çıkmış elektrik kabloları gözükmekte.

Görseli Büyüt

(AD)

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