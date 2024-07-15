İzmir'de elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili 31 kişi gözaltında

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınanların sayısı 31'e yükseldi.

AA'nın geçtiği habere göre, il dışında olduğu belirlenen diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili 6 şüpheli hakkında daha gözaltı talimatı verdi. Şüphelilerin 2'sinin Gdz Elektrik, 4'ünün ise İZSU çalışanı olduğu belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan 31 şüpheliden 6'sı ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Soruşturma hakkında

İzmir Konak'ta 12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmiş, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti.

Gözaltına alınanlar arasında İZSU Kanal Daire Başkanı B.K, Gdz Elektrik Ege Bölge Müdürü ve Operasyon Yetkilisi A.S. ile işletme yöneticisi K.A.F'nin de bulunduğu belirtilmişti.

İzmir'de elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili soruşturma

(EMK)