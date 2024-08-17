İzmir'de devam eden yangın sebebiyle yerleşim yerleri boşaltılıyor

İzmir’in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Karatepe mevkiinde 15 Ağustos'ta akşam saatlerinde çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. 16 Ağustos akşam saatlerinde Örnekköy Sanayi Sitesi'ne kadar ulaşan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyen son olarak yerleşim yerlerine kadar ulaştı.

TOKİ konutlarındaki yangın söndürüldü, müdahale devam ediyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay, X hesabından yaptığı paylaşımda Örnekköy TOKİ konutlarında 10 katlı bir binanın çatısının ve üst katının sıçrayan kozalak nedeniyle alev aldığını bildirdi. Yine paylaşıma göre, ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın söndürüldü:

Karşıyaka ve Bayraklı bölgesinde devam eden yangınların kontrol altına alınması için İzmir İtfaiyesi başta olmak üzere belediyemizin tüm birimleri, 700'ün üzerinde personelimiz, yüzlerce aracımızla ile sahadayız. Rüzgarın hızının artması riskine karşı teyakkuzdayız.



Örnekköy… pic.twitter.com/NBjiMtg11F — Dr. Cemil Tugay (@drcemiltugay) August 16, 2024

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise yine X platformundan yaptığı açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay’ın Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya ulaşamadığını kaydetti.

Can kaybı yok

Anadolu Ajansı'nın AFAD'dan aldığı bilgiye göre, Karşıyaka ile Bayraklı bölgesinde devam eden yangında 16 Ağustos akşamına kadar 87 ev ve 45 iş yerinin boşaltıldı, 16 evin yandı, dumandan etkilenenler dışında herhangi bir ciddi yaralanma olayı ve can kaybı yaşanmadı.

Sağlık Bakanlığı, yine X platformundan 16 Ağustos gecesi yaptığı açıklamada yangından toplam 78 kişinin etkilendiğini ve 29 kişinin tedavisinin devam ettiğini belirtti. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre bölgede 10 ambulans, 3 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve 42 sağlık personeli görevlendirildi.

Acil destek çağrısı sürüyor

İzmir Karşıyaka Belediyesi, 16 Ağustos'ta akşam saatlerinde X platformundan yaptığı çağrıda yaptığı paylaşımda, yangına müdahale için kullanıma hazır durumda su tankeri ve iş makinesi olan tüm firmalardan destek istedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise "İzmir'de devam eden yangınlarda toplam 596 araç ve 2965 personel ile müdahale çalışmalarına havadan ve karadan devam edilmektedir" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başkanı Ekrem İmamoğlu da X hesabından yaptığı paylaşımda İBB İtfaiyesi'nin İzmir’e doğru yola çıktığını duyurdu. (NK)