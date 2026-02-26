İzmir'de çözüm sürecine destek arttı

Bir Arada Yaşarız Eğitim ve Toplumsal Araştırmalar Vakfı tarafından İzmir'de "çözüm sürecine" desteği belirlemek için yapılan çalışmada üç ay öncesine göre destek verenlerin sayısında yüzde 7'lik bir artış olduğu belirlendi.

BAYETAV’ın İzmir Barometresi için çalışmanın nicel bölümü 21–27 Ocak 2026 tarihlerinde telefonla (CATI) yapıldı; 600 kişi ile görüşüldü (300 kadın–300 erkek). Nitel bölümde 28 derinlemesine görüşme ve toplam 16 katılımcılı iki odak grup yürütüldü.

Rapora göre en belirgin ayrışma parti tercihinde: Cumhur İttifakı seçmeninde destek %78, CHP seçmeninde karşıtlık %66. DEM Parti seçmeninde destek %70 iken, Zafer Partisi seçmeninde karşıtlık %94 ile en yüksek düzeyde.

Araştırmanın dikkat çeken bulgularından biri, desteğin “aktöre” göre değişmesi. “Süreci CHP yürütseydi” senaryosunda İzmir genelinde destek %54’e çıkıyor. Aynı senaryoda AK Parti seçmeninde destek %78’den %55’e düşerken, CHP seçmeninde %34’ten %55’e yükseliyor. “İktidarın çözüm süreci konusunda samimi olduğuna inanıyorum” ifadesine katılanlar İzmir genelinde %34’te kalırken, katılmayanlar %66.

Rapordan önemli başlıklar şu şekilde:

Süreç sokakta gündem değil: “Hiç ya da nadiren” diyenler %54

Rapor, sürecin gündelik hayatta sınırlı konuşulduğunu vurguluyor: Katılımcıların %33’ü ‘hiç’, %21’i ‘nadiren’ konuşulduğunu söylüyor; toplamda %54 “hiç ya da nadiren” diyor.

Hak–güvenlik dengesi: “Önce hak ve özgürlükler” diyenler %63

“Kürt meselesinin çözümünde güvenlikten önce hak ve özgürlüklere öncelik” ifadesine İzmir genelinde katılım %63. Rapor, yaş kırılımında 18–29 grubunda katılımın %46’da kaldığını; 60+’ta %74’e çıktığını belirtiyor.

“Eşitlik algısı” ile Kürtlerin deneyimi ayrışıyor

“Devlet Kürt vatandaşlara eşit davranıyor” diyenler İzmir genelinde %64. Ancak rapora göre Kürt katılımcılarda “eşitlik algısı” %34’te kalıyor; %66 eşit davranılmadığını düşünüyor.

Geçmiş ihlallerin araştırılması: İzmir’de destek %63

“Kalıcı çözüm için geçmişteki hak ihlallerinin araştırılması gerekir” önermesine İzmir genelinde destek %63. Kürt katılımcılarda bu oran %90, DEM Parti seçmeninde %95’e çıkıyor.

Anayasal tanınma: “Rahatsız olmam” diyenler %57

“Kürt kimliğinin anayasal düzeyde tanınmasından rahatsızlık duymam” ifadesine katılım %57, karşıtlık %43. Rapor, bu dengenin başlığın “tartışılabilir zemin” kazandığını ama karşıtlığın da güçlü kaldığını gösterdiğini söylüyor.

Ana dilde eğitim: destek %53; “ortak dil” vurgusu kritik

“İsteyen vatandaşlar Kürtçe ana dilde eğitim alabilmelidir” ifadesine İzmir genelinde katılım %53. Rapora göre nitel bulgular, başlangıçta karşı olan bazı katılımcıların tartışma ilerledikçe özellikle “ortak dilin korunması” koşuluyla daha olumlu bir noktaya evrilebildiğine işaret ediyor.

“Somut adım”da rıza daralıyor: tahliyeye destek %26

“Çözüm süreci başarıya ulaşırsa cezaevindeki örgüt üyeleri tahliye” önermesine katılım %26’da kalırken karşıtlık %74. Rapora göre bu başlıkta AK Parti–CHP farkı da silikleşiyor.

Demirtaş sorusunda kent yine ikiye bölünmüş: %51 “katkı sağlar”

“Demirtaş ve diğer tutuklu siyasetçilerin serbest bırakılması sürece katkı sağlar” ifadesinde İzmir genelinde destek %51, karşıtlık %49.

Öcalan başlığı “en sert sınır”: meşru gören %23

Rapora göre “Öcalan’ın süreçteki rolünü meşru” bulanlar İzmir genelinde %23’te kalıyor; karşıtlık %77. Bu başlık, raporun ifadesiyle barometrede “en sert sınırı” çiziyor.

Suriye’de Kürt gruplarla ilişki: %47 “iyi ilişki kurulmalı”

“Ulusal çıkarlar doğrultusunda Suriye’deki Kürt gruplarla iyi ilişki kurulmalı” ifadesine katılım %47, karşıtlık %53.

“Ortak gelecek”te geniş uzlaşı: %65 “buluşabilir”

Araçlar/aktörler tartışmalı olsa da “farklı etnik kökenlerden vatandaşların ortak gelecek vizyonunda buluşabileceğine” inananların oranı İzmir genelinde %65.

(Mİ)