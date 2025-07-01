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Yayın Tarihi: 1 Temmuz 2025 08:08
 ~ Son Güncelleme: 1 Temmuz 2025 09:38
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İzmir'de CHP'ye operasyon: Tunç Soyer ve çok sayıda kişi gözaltında

Gözaltına alınanlar arasında CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun da yer aldığı bildirildi.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
İzmir'de CHP'ye operasyon: Tunç Soyer ve çok sayıda kişi gözaltında
*Tunç Soyer

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk ve usulsüzlük soruşturması kapsamında sabah saatlerinde İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik bir operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında, CHP’nin önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun da yer aldığı bildirildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, şöyle dedi:

“Güne yine bir şafak operasyonuyla başladık. Önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer, dönemin üst düzey bürokratları ve İl Başkanımız Şenol Aslanoğlu sabahın erken saatlerinde gözaltına alındı. İstanbul’da yaşananlara benzer bir süreçle karşı karşıyayız.

Gözaltına alınan kişilere yöneltilen suçlamalar uzun süredir kamuoyunun bildiği, daha önce açıklanmış, soruşturulmuş veya siyasi zeminde tartışılmış konulardan oluşuyor. Kaçma şüphesi olmayan, adresleri belli ve kamuoyunun önünde olan bu kişilerin ifadeye çağrılması yeterli olurdu. Şafak vakti yapılan bu gözaltılar, hukuki bir zorunluluk değil, siyasi bir tercihtir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kısa süre önce 'Sadece İstanbul değil, diğer iller de felaket' sözleriyle bu sürecin sinyalini verdiği açıktır. Bugünkü tablo, bağımsız yargıdan ziyade, talimatla hareket eden bir düzenin göstergesidir.

Bizler hukukun üstünlüğü ve yargının tarafsızlığı için mücadelemizi sürdüreceğiz. İlk uçakla İzmir’e gidiyoruz. Arkadaşlarımızın yanında olacağız, bu hukuksuzluğa karşı birlikte direneceğiz.”

Operasyona ilişkin resmi makamlardan henüz detaylı bir açıklama yapılmadı.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
İzmir Büyükşehir Belediyesi tunç soyer
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