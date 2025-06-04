İzmir'de anlaşma sağlandı, grev sona erdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlandı.

Genel-İş, İzmir Büyükşehir Belediyesi (İzBB) bürokratları ve SODEM-SEN'in dün gece yaptığı ilk altı ay için yüzde 30 zam ve ikinci altı ay için yüzde 19'luk enflasyon farkı teklifini kabul etti.

İZELMAN, İZENERJİ ve Egeşehir’de çalışan 23 bin işçinin başlattığı grev yedinci gününde sona erdi.

Konuyla ilgili Genel-İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül Kültürpark'taki İzmir Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önünde basın açıklaması yaptı.

Yaklaşık 5 aydır sorunu masada çözmek istediklerini ve grevin ilk gününden itibaren eşit işe eşit ücret talep ettiklerini belirten Gül, şöyle konuştu:

"İZELMAN'daki şube başkanlarımızla görüştüm, 'şu anki talepler doğrultusunda biz bu toplu sözleşmeyi yarınlarda daha da ileriye götürmek için noktalayacağız' dediler. Bu anlamda biz 2 No'lu şube olarak temsilci arkadaşlarımızla görüştük. Burada bir örgüt var, biz ilk günden beri İZELMAN'daki arkadaşlarımızla yol yürüyoruz. Şu dakikaya kadar ellerinden geleni yaptılar. Hiçbir şekilde sürecimize zarar verecek bir durumda bulunmadılar."

Gül, diğer şirketlerdeki toplu iş sözleşmesi için görüşmelerin sürdüğünü sözlerine ekledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş arasında yaklaşık 23 bin işçiyi kapsayan toplu iş görüşmelerinden sonuç çıkmayınca sendika, 28 Mayıs gecesi grev başlatmıştı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi işçileri 'eşit işe eşit ücret' talebiyle grevde

(HA)