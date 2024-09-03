İzmir'de ABD askerlerinin başına çuval geçiren 10 kişi tutuklandı

İzmir'de iki gün önce limana demirleyen ABD donanmasına bağlı USS WASP gemisinden ayrılarak karaya çıkan sivil giyimli iki askere yönelik eylem üzerine Güvenlik Şubesi ekiplerince gözaltına alınan on beş kişi adliyeye sevk edildi.

İzmir yerel gazetelerinden İZ Gazete'nin haberine göre, savcılık sorgusu sonrası Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüphelilerden onu tutuklandı, beşi adli kontrol koşuluyla serbest bırakıldı.

Wasp İzmir'e neden geldi?

ABD Donanma Güçleri sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre "Amfibik hücum gemisi USS Wasp (LHD 1) ve gemideki 24. Deniz Seferi Birliği (MEU) Özel Harekât Yeteneği (SOC) personeli, 1 Eylül'de planlı liman ziyareti için İzmir'e gelmişti."

Wasp, limana demirlemeden önce "13-17 Ağustos arasında Türk Deniz Kuvvetleri amfibik hücum gemisi TCG Anadolu (L 400) ve Türk Deniz Kuvvetleri fırkateyni TCG Gökova (F-496) ile denizde ikili eğitime katılmıştı."

ABD Donanma Güçleri, Wasp'ın ziyaretinin "ABD ve Türkiye arasındaki stratejik ortaklığı daha da geliştirme fırsatı sunmakta [olduğunu]" belirtmiş, "Wasp'ın ziyareti[nin], iki ülke arasındaki savunma işbirliğinin derinleştirilmesi bağlamında gerçekleşmekte ve Amerika'nın Türkiye'nin güvenliğine yönelik kalıcı taahhüdünün bir sembolü olarak hizmet etmekte" olduğunu açıklamıştı.

Dün, İzmir Alsancak, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde saat 16.00 sıralarında Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi iki kadın ve on üç erkek, iki USS WASP personeline saldırarak başlarına çuval geçirmişti. Olayın ardından polis, on beş kişiyi gözaltına almıştı.

ABD Büyükelçiliği de, X hesabından yaptığı açıklamada, "Olaya hızlı müdahale etmelerinden ve olayla ilgili soruşturma başlatmalarından dolayı Türk makamlarına teşekkür [etmişti]."

Arka plan İzmir'de ABD askerlerinin başına çuval geçirilmesi, 4 Temmuz 2003'te ABD işgali altındaki Kuzey Irak'ta karargah kurmuş olan 11 Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) askerinin işgal güçlerince tutuklanarak 60 saat alıkonulması olayına yönelik süregiden milliyetçi tepkinin bir uzantısı. 2003'te TSK mensuplarının ABD kuvvetlerince tutuklanmasından çok, tutuklanma biçimi yaygın medyada tartışma konusu olmuş ve milliyetçi çevrelerde bu eylemin ABD tarafından TSK mensuplarını küçük düşürmeye yönelik olarak sahnelendiği yolunda yaygın bir kanaat oluşmuştu. Ancak, TBMM'nin Irak'a ABD askeri müdahalesine izin vermemesine karşın TSK'ye bağlı Özel Kuvvetler'in Süleymaniye'de hangi gerekçeyle karargah kurdukları tartışma gündemine alınmamıştı. Baskının gerekçesi, Wikilekas'in ifşa ettiği ABD diplomasi ve savunma belgelerine yansıdığı kadarıyla, YNK lideri Celal Talabani’nin işgal güçleriyle Kerkük'e vali olarak atadıkları bir Kürt'e Türklerce suikast düzenleneceğine yönelik olarak paylaştığı bilgiydi. ABD istihbaratı bu bilgi üzerine Kuzey Irak’taki TSK Özel Kuvvetleri'nin haberleşmeleri de dahil tüm "Türkçe konuşmaları" dinlemeye almış ve sonuçta eyleme geçmeye karar vermişti. Bilgilere göre, harekat Celal Talabani'nin oğlu, YNK'nin günümüzdeki lideri Bafıl Talabani tarafından kameraya alınmıştı. Olayda TSK Özel Kuvvetler mensupları, komutanlarının talimatı üzerine gözaltına alınmaya direnmemiş, Tayyip Erdoğan hükümeti de ABD'ye nota vermeye yanaşmamıştı. Milliyetçi askerler ve AKP'ye muhalif yaygın medya ise "çuval olayı"nı Başbakan Erdoğan ve dönemin Genelkurmay Başkanı Org. Hilmi Özkök'ün ABD'ye teslimiyetinin bir simgesi olarak nitelemişlerdi. Kaynak: Wikiwand

(AEK)