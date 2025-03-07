İzmir'de 5 KESK üyesi tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 4 Mart sabahı gözaltına alınan 21 KESK üyesinden beşi tutuklandı.

Perşembe günü savcılık sorgularının ardından “örgüt üyeliği” ve “örgüte finansman sağlama” suçlamalarıyla tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilenlerden Ünal Kaymak, Hayri Aktaş, Seda Kaya, Adem Savaş Bulgur ve Doğanay Koğuş tutuklandılar.

KESK Eğitim-Sen üyeleri TEM'de 6 Şubat depremleri sonrasında Hatay’a yardım götürmek, erzak dağıtmak, Egitim-Sen’e ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere eşya bırakmak ve KHK'lere dayanılarak ihraç edilen kamu emekçileriyle dayanışma açıklamaları yapmak vb. yardımlaşma ve sendikal etkinliklerinden ötürü sorgulandılar.

Gözaltına alınanların bir bölümü 4 Mart'ta TEM'deki sorgularından sonra serbest bırakılmışlardı. Adliyeye sevk edilen 8 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.

Perşembe günü adliyeye sevk edilenler arasında tutuklanan beş sendika üyesi dışındakiler de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.

KESK yetkilileri: "Suçlamalar hukuksuz"

KESK yetkilileri ve avukatları, sendika üyelerinin yasal ve insani faaliyetleri dolayısıyla göz altına alınarak özgürlüklerinden yoksun bırakılmalarının ve suçlamalarla karşı karşıya bırakılmalarının hukuksuz olduğunu söylediler.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) İzmir Şubeler Platformu da önceki gün Karşıyaka'da yaptığı basın açıklamasında gözaltıların "siyasi iktidarın kendisi gibi düşünmeyen, sesini yükselten herkese gösterdiği tahammülsüzlüğün" ifadesi olduğunu söyledi.

Basın açıklamasını sunan KESK İzmir Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Deniz Çetin, "Toplumun tüm muhalif kesimlerinin hedefte olduğunu" vurguladı.

Çetin, iktidarın baskı ve tehditlerine boyun eğmedikleri için gözaltılarla karşılaştıklarını vurgulayarak mücadelelerine sonuna kadar devam edeceklerini söyledi ve arkadaşlarının derhal serbest bırakılmasını istedi.

(AEK)