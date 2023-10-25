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Yayın Tarihi: 25 Ekim 2023 15:41
 ~ Son Güncelleme: 25 Ekim 2023 15:41
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İzmir'de 5 bin yıllık tanrıça heykelciği bulundu

Kazı başkanı Doç. Dr. Zafer Derin: “Bulduğumuz eser, Midilli'dekilerden 500 yıl daha önceki döneme ait.”

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/25/izmir-de-5-bin-yillik-tanrica-heykelcigi-bulundu.jpg
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

İzmir'in tarihini 8 bin 500 yıl öncesine çeken Yeşilova Höyüğü'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığının izni, Büyükşehir ve Bornova belediyelerinin desteğiyle Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zafer Derin'in başkanlığında yürütülen kazı çalışmaları sürüyor. 

Çalışmalarda son olarak, 5 bin yıllık olduğu değerlendirilen tanrıça heykeli bulundu. 

Boyu 10 santimetre

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Yassıtepe kazılarında bulunan ve benzerlerine Midilli Adası'nda rastlanan, pişmiş toprak malzemeden yapılmış 5 bin yıllık tanrıça heykelciğinin boyu 10 santimetre.

Doç. Dr. Derin, tanrıçanın çıplak ve saçları arkada toplanmış olarak betimlendiğini söyledi. 

Heykelciğin 5 bin yıllık yerleşimden çıkmasının önemli olduğunu belirten Derin, "Ege adalarından Midilli'deki Thermi bölgesinde benzerleri var. Bizim bulduğumuz eser, Midilli'dekilerden 500 yıl daha önceki döneme ait. Bu eser, kültürel etkileşimin Kuzey Ege adaları, hatta Balkanlar'a doğru olduğunu göstermekte," dedi. (TY)

izmir arkeolojik kazı
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