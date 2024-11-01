İzmir'de 260 gündür ev hapsinde olan gazetecilere 'örgüt üyeliği' suçlaması

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 13 Şubat’ta evlerine yapılan baskında gözaltına alınan Jinnews muhabiri Melike Aydın ile Mezopotamya Ajansı (MA) muhabirleri Semra Turan, Tolga Güney hakkında ayrı ayrı iddianame hazırladı.

Savcılık, serbest bırakıldıkları 16 Şubat’tan beri ev hapsinde olan gazetecilere ‘örgüt üyeliği’ suçlaması yöneltti. Suçlamayı, açık tanık Buse Aydın ve daha önce de gazetecilere açılan davalarda ifadeleri bulunan itirafçı tanık Ümit Akbıyık ile "K8Ç4B3LIT5" adlı gizli tanığın beyanlarına dayandırdı.

İlk 5 sayfası PKK'nin kuruluşu, tarihi, amacının anlatıldığı iddianamelerde gazeteciler bu anlatım üzerinden açık, itirafçı ve gizli tanıkların ifadeleriyle PKK ile ilişkilendirildi.

İddianamelerde, gazetecilerin PKK Lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tecrit ve Kürt sorununun çözümü ile kadın, ekoloji, siyaset haberleri ‘örgüt üyeliğiyle’ suçlamasına delil olarak gösterildi.

İddianameyi İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesi kabul etti. Ayrı ayrı hazırlanan iddianamelere ilişkin açılan davaların ilk duruşmaların 10 Şubat'ta.

Ne olmuştu?

Jinnews muhabiri Melike Aydın, Mezopotamya Ajansı (MA) muhabirleri Semra Turan, Tolga Güney, Delal Akyüz, Gazete Duvar Muhabiri Cihan Başakçıoğlu ile Halkların Eşitlik ve Demokratik Partisi (DEM Parti) basın çalışanı Funda Akbulut, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada kapsamında 13 Şubat'ta evlerine yapılan baskınla gözaltına alındı.

16 Şubat'ta Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan gazetecilerden Aydın, Güney, Akyüz ve Akbulut hakkında ev hapsi, Başakçıoğlu ve Turan hakkında ise haftada 2 gün imza verme adli kontrol tedbiri kararı verildi.

Soruşturmanın üzerinden 8 ay geçtikten sonra Cihan Başakçıoğlu hakkında takipsizlik kararı verildi.

Funda Akbulut hakkında hazırlanan iddianame İzmir 18. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme, Akbulut'un iddianamesini gönderdiği İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi, incelemesini sürdürüyor.

(HA)